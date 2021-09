Angielscy piłkarze oskarżają polskich o rasizm. Jest odpowiedź PZPN

W przerwie meczu Polska – Anglia rywale naszej reprezentacji mieli zgłosić sędziom, że byli obrażani na tle rasistowskim. – To piramidalna bzdura, bo nic takiego nie miało miejsca – skomentował zarzuty rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

Saryusz-Wolski: My pełnimy rolę zwierzątka laboratoryjnego My pełnimy rolę zwierzątka laboratoryjnego, które się testuje, czy można dokonać zmiany ustrojowej poza traktatowo i jeśli na naszym przykładzie... zobacz więcej

W środę reprezentacja Polski zremisowała z Anglią 1:1 (0:0) po wyrównanym meczu w grupie I eliminacji mistrzostw świata. Biało-Czerwoni stawili wicemistrzom Europy czoła i do samego końca walczyli o korzystny rezultat. W doliczonym czasie gry drugiej połowy na 1:1 trafił Damian Szymański. To było jedno z najlepszych spotkań kadry za kadencji Paulo Sousy.



Mecz był zacięty, więc nie obyło się bez fauli i kontrowersji. W rozmowie z portalem onet.pl rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski zdradził, że angielscy piłkarze w przerwie meczu poszli do sędziego i oskarżyli Polaków o rasistowskie zachowanie.



Zobacz także -> Polacy grają do końca. Gol w doliczonym czasie na wagę remisu z Anglikami



– Anglicy próbowali w przerwie „kręcić dym". Nie wymienili nikogo z imienia i nazwiska, lecz poszli do sędziego z zarzutami, że są obrażani na tle rasistowskim. To piramidalna bzdura, bo nic takiego nie miało miejsca. Zrobiło się zamieszanie, komisarz meczu poszedł do sędziów, wtedy temat został zamknięty – powiedział Kwiatkowski.



Wyjaśnił, że w zależności od tego, co znalazło się w raporcie komisarza FIFA i sędziów, może czekać nas postępowanie dyscyplinarne i dochodzenie ze strony FIFA.



Zobacz także -> Polska zremisowała z Anglią. Świetny mecz



Dopytywany, czy któryś z naszych piłkarzy mógł się źle zachować, stwierdził: „Nic takiego nie miało miejsca, to bzdura. Pytałem piłkarzy w szatni, czy ktoś obraził Anglików, ale odpowiedzieli, że to kłamstwa”.

#wieszwiecej Polub nas