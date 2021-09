MSZ dementuje fake newsa Lewicy

– Rozpoczęły się przygotowania do wyjścia Polski z UE. W MSZ toczą się prace nad ustawami – stwierdził w rozmowie z mediami Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Na te doniesienia zareagował rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina. „Informuję, że twierdzenie pana posła jest nieprawdziwe” – przekazał.

Komisja Europejska grozi Polsce karami za niewykonanie wyroku TSUE. Sprawę skomentował polityk PiS Ryszard Terlecki. Stwierdził, że Brytyjczycy pokazali, iż „dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada”. – Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – stwierdził.



Tymczasem opozycja i sprzyjające jej redakcje przedstawiły to jako zapowiedź Polexitu.



Teraz o krok dalej poszedł polityk Lewicy Krzysztof Gawkowski. Stwierdził, że rząd opracowuje plany wyjścia z Unii.

– Dzisiaj wiemy, że rozpoczęły się przygotowania do wyjścia Polski z UE i trzeba działać. To polska lewica wprowadzała Polskę do UE i polska lewica nie pozwoli na to, żeby Polskę z UE wyprowadzić – stwierdził.



– Jesteśmy przekonani, że w MSZ toczą się prace nad ustawami, które mają doprowadzić ostatecznie do wyjścia Polski z UE – dodał Krzysztof Gawkowski.



Na te słowa zareagował rzecznik MSZ Łukasz Jasina.



„Informuję, że twierdzenie pana posła, jakoby w MSZ przygotowywane były akty prawne dotyczące wyjścia Polski z UE, jest nieprawdziwe” – zaznaczył.

