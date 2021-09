Gwiazdor NBA odpoczywa nad Bałtykiem. „Bardzo miły i normalny człowiek”

Gwiazdor koszykarskiej ligi NBA Malcolm Brogdon przebywa na wakacjach nad polskim morzem w okolicach Słupska. Aby utrzymać formę przed zbliżającym się sezonem, trenuje z zawodnikiem Trefla Sopot Pawłem Leończykiem.

Malcolm Brogdon za kilka tygodni rozpocznie kolejny sezon w NBA w barwach Indiana Pacers, ale najpierw obrońca postanowił odwiedzić Polskę, a dokładniej mówiąc Słupsk.



Brogdon jest zaręczony z Victrorią „Tori” Janowski, koleżanką z uniwersytetu Virginia, gdzie grał w drużynie koszykarskiej, a ona siatkarskiej. Właśnie jej krewni mieszkają w okolicach Słupska.

B Ci z kolei zaprzyjaźnieni są z rodziną Leończyka, który mieszka w tej samej okolicy. Dzięki tym znajomościom Amerykanin może trenować na wyższym poziomie w Polsce.



– Malcolm niedługo rozpoczyna przygotowania przedsezonowe i musi być w formie. Sam byłem zdziwiony, skąd taka postać tu nas się pojawiła. On dba bardzo o swoją prywatność, ale to bardzo miły i normalny człowiek. Nie roztacza wokół siebie aury wielkiej gwiazdy NBA, którą bez wątpienia jest – opowiada Leończyk. #plkpl pic.twitter.com/EnXzJKXQVq — Trefl Sopot (@treflsopot) September 7, 2021 Malcom Brogdon grający na pozycji rozgrywającego i rzucającego obrońcy trafił do NBA w 2016 r. i po pierwszym sezonie uznany został za debiutanta roku. W 2019 r. przeszedł z Milwaukee Bucks do Indiana Pacers, podpisując kontrakt wart 85 mln dolarów. W minionym sezonie zdobywał ponad 21 punktów na mecz, notował też średnio ponad 5 zbiórek i 5 asyst.







#wieszwiecejPolub nas