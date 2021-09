Prezydent: Via Carpatia przyniesie epokowe zmiany, jeśli chodzi o komunikację

Prezydent Andrzej Duda został przyjęty przez prezydenta Węgier Janosa Adera. Przywódcy omawiali kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym w kontekście kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy, a także inwestycje w infrastrukturę w regionie. – Via Carpatia przyniesie epokowe zmiany, jeśli chodzi o komunikację – ocenił polski prezydent, który jeszcze w czwartek ma się spotkać z premierem Viktorem Orbanem.

– Omówiliśmy z prezydentem Węgier szereg ważnych tematów. Z radością przyjąłem ponowne zaproszenie na Węgry w listopadzie, kiedy to dojdzie do spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej – powiedział polski prezydent podczas konferencji prasowej po rozmowie z Aderem.



– Rozmawialiśmy o Via Carpatia – mogę zapewnić naszych węgierskich przyjaciół, że polski rząd jest zdeterminowany, by dokończyć tę inwestycję. Dla mnie jest ona ważna nie tylko dlatego, że będzie przebiegała przez Polskę Wschodnią, ale też dlatego, że jest to realizacja programu Inicjatywy Trójmorza – podkreślił. – Mam nadzieję, że realizacja #ViaCarpatia przyniesie nam epokową zmianę, jeżeli chodzi o możliwości komunikacyjne i transport – dodał.



Andrzej Duda przyjechał z oficjalną wizytą na Węgry po raz szósty, z Janoszem Aderem spotkał się po raz dwunasty. Według prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego to dowód na to, jak dobre są dziś relacje polsko-węgierskie. Jak dodał, w czasie spotkań prezydenta będą podnoszone kwestie dotyczące relacji dwustronnych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych.





Kryzys na granicy

– Wśród planowanych tematów rozmów jest również sytuacja na polsko-białoruskiej granicy – dodaje Wojciech Kolarski. –– zauważa minister.Wieczorem Janos Ader wręczy Andrzejowi Dudzie najwyższe węgierskie odznaczenie państwowe, Krzyż Wielki Orderu zasługi.Polski prezydent rozpoczął wizytę w Budapeszcie w środę. Towarzyszy mu małżonka Agata Kornhauser-Duda.