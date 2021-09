Terlecki o polexicie: To szopka PO i TVN24

Po tym, jak wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, opozycja i sprzyjające jej media zaczęły sugerować, że polityk PiS chce również wyjścia Polski z Unii Europejskiej. „Polska była, jest i będzie członkiem UE” – zapewnia Ryszard Terlecki.

Komisja Europejska straszy Polskę karami za niewykonanie wyroku TSUE.



Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu polityk PiS Ryszard Terlecki stwierdził, że „jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań”.



– Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – przekonywał.

Dla większości osób oznaczało to mocną krytykę Brukseli i zapowiedź stanowczej polityki polskiego rządu wobec UE. Jednak politycy polskiej opozycji i sympatyzujące z nimi media przedstawiły ten cytat jako zapowiedź wyjścia Polski z unijnej wspólnoty.



„Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Dziś trwa walka o to, czy Unia będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję” – skomentował na Twitterze Ryszard Terlecki.



„Wierzę, że obecny marazm i kryzys Unii Europejskiej uda się przełamać” – zaznaczył.

