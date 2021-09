Zwiększenie wycen w szpitalnictwie. „To lek na dwie choroby”

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że jego resort chce przeznaczać ponad 1,2 mld zł w drugim półroczu na zwiększenie tzw. wycen w szpitalnictwie, w części ryczałtowej. Według ministra oznacza to zwiększenie wyceny o 7 pkt. proc. – Wątpię, by te 7 proc. wystarczyło na wszystkie bolączki, ale to dobry krok w dobrą stronę, który daje nadzieję. Nie od razu Rzym zbudowano – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Minister Niedzielski wyjaśnił, że zmiana ta będzie oznaczała przekazanie szpitalom, w tym powiatowym, blisko 750 mln zł w perspektywie półrocza. Pieniądze te będą mogły być wykorzystane na uregulowanie wynagrodzeń. Pozwolą one też na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom, którzy nie byli beneficjentami rozwiązań związanych z minimalnym wynagrodzeniem.



W jego opinii przedstawione rozwiązania to odpowiedź na oczekiwania środowiska medycznego. – Mam nadzieję, że poziom emocji społecznych opadnie i będziemy mogli zajmować się tym, co jest najważniejsze – odbudową zdrowia Polaków i przygotowaniem się do czwartej fali zakażeń – zaznaczył minister.



Propozycję ministra zdrowia w rozmowie z portalem tvp.info skomentował Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Żochowski: To dobry prognostyk

Nasz rozmówca ocenia, że jest to wiadomość pozytywna i bardzo oczekiwana przez środowisko medyczne.– Jednak z przykrością muszę stwierdzić, że troszeczkę spóźniona, patrząc na protest ratowników medycznych i planowany strajk przedstawicieli innych zawodów medycznych;– komentuje Żochowski.Zaznacza, że jest to jednak dobry prognostyk na przyszłość, „na dalszą rozmowę o przyszłości polskiej opieki zdrowotnej, o bezpieczeństwie naszych pacjentów, żeby mogli oni być zabezpieczeni przez kadrę medyczną, która chce pracować, która wie, że jest przez państwo doceniana”.Zdaniem Krzysztofa Żochowskiego ta propozycjaDodaje, że podwyżki, które zaistniały w lipcu, na pewno spowodowały dużą satysfakcję grup, które został nimi objęte, „natomiast rozgoryczenie w tych grupach, które nie zostały objęte podwyżkami albo były one nieadekwatne”.

– Minister zdrowia w sposób oczywisty nie widzi uwarunkowań lokalnych szpitali i tu jest właściwe miejsce do negocjacji, działań poszczególnych dyrektorów z pracownikami – wskazuje.



Żochowski dodaje, że aby dyrektorzy mogli to czynić, muszą mieć ku temu odpowiednie środki, „i te 7 proc., o których rozmawiamy i które minister obiecał, postrzegam jako lek na dwie choroby”.



– W jakimś stopniu złagodzi negatywne aspekty ze strony pominiętych grup zawodowych. Druga rzecz to inflacja; my funkcjonowaliśmy na wycenach z 2019 r., a od tego czasu inflacja postąpiła, wszystko drożeje, my też musimy kupować, próbując to składać często zaniedbywaliśmy dostawców – zwraca uwagę nasz rozmówca.



Na koniec rozmowy dodaje, że wątpi, by te 7 proc. wystarczyło na wszystkie bolączki, „ale to dobry krok w dobrą stronę, który daje nadzieję”. – Nie od razu Rzym zbudowano – mówi.



