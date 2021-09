„Zaniedbane, wygłodniałe”. Dziesiątki psów odebranych z nielegalnej hodowli

Zaniedbane, wygłodniałe, przestraszone – tak pracownicy sopockiego schroniska dla zwierząt „Sopotkowo” opisują psy, które trafiły do nich z nielegalnej hodowli w Somoninie koło Kartuz. To 4 z 78 zwierząt odebranych człowiekowi, który chciał na nich zarobić. Radio Gdańsk informuje, że teraz psy zyskają należytą opiekę i będą uczone tego, że znów mogą zaufać ludziom.

Zwierzęta zostały odebrane 31 sierpnia przez inspektorów OTOZ Animals nakazem Prokuratury Rejonowej oraz Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kartuzach i policji z Somonina. Jak podają aktywiści, „przetrzymywane były w skrajnie złych warunkach, bez odpowiedniej karmy i wody, wszystkie zapchlone, wiele z uwiązanych na stałe nie miało żadnego schronienia, a w ich kojcach zalegały odchody. Odpady z rzeźni, którymi karmione były zwierzęta, opanowane zostały przez dzikuny”.



– Psy przyjechały do nas we wtorek, ostatniego dnia sierpnia, późnym wieczorem. Były głodne, przestraszone i bardzo brudne. Na razie muszą przejść 14-dniową kwarantannę a potem zostaną zaszczepione – mówi Anna Leppert, kierowniczka „Sopotkowa".



– Mamy kochanych opiekunów i pracowników, nie tylko je odkarmiają, ale okazują serce, głaszczą, widać, że powoli psy dochodzą do siebie – dodaje.



Patrycja Paś, opiekunka zwierząt z „Sopotkowa”, przyznaje, że pracowników czeka teraz dużo pracy ze psami. – Będą musiały zostać zsocjalizowane. Powoli nauczymy je, że mogą zaufać ludziom, nauczymy wychodzić na spacery - wszystko pod kątem późniejszej adopcji – wskazuje.



Schronisko cały czas liczy na wsparcie. Potrzebne są przede wszystkim dobrej jakości karmy. Na stronie „Sopotkowa” – schronisko.sopot.toz.pl – są informacje jak można pomoc psom i kotom oraz jakie karmy zalecają opiekunowie.

