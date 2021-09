Więcej pieniędzy na dopłaty do paliwa rolniczego. Liczby

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 zakłada przeznaczenie więcej pieniędzy na dopłaty do paliwa rolniczego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich – informuje TVP3 Poznań.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyszłoroczny budżet zakłada wzrost kwoty przeznaczonej na dopłaty do paliwa rolniczego. Na ten cel będzie przeznaczonych 1,34 mld zł – o 160 mln więcej niż w tym roku.



W przyszłorocznym budżecie znajdzie się również więcej pieniędzy na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Decyzja ta wynika z dużego wzrostu ognisk ptasiej grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń.



Obecnie na zwalczanie chorób zakaźnych z budżetu państwa wydaje się około 420 mln zł, w przyszłym roku będzie to 548 mln zł. Rząd zakłada również dwukrotny wzrost dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na ten cel ma się znaleźć 850 mln zł.



– Rozmawiam z rolnikami, którzy ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych a także chorób zwierząt. Obiecałem im, że nie zostaną bez wsparcia, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby znaleźć środki na pomoc w odbudowie utraconych gospodarstw – wskazuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.



W budżecie zaplanowano również pieniądze dla gospodarstw, które ucierpiały na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

