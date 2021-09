Przydacz: Nie ma zabiegów, by doprowadzić do spotkania prezydentów Dudy i Bidena

Nie ma w tym momencie jakichkolwiek zabiegów, tym bardziej usilnych, żeby doprowadzić do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joem Bidenem na marginesie Sesji Zgromadzenia Ogólnego USA – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

W środę radio RMF FM podało, że „Kancelaria Prezydenta usilnie zabiega o spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem na marginesie Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych”.



Informację tę zdementował szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. – Nie występowaliśmy o takie spotkanie – powiedział.



– Ja również mogę potwierdzić to, co napisał minister Kumoch. Nie znam tutaj żadnych zabiegów – usilnych tym bardziej – o organizację tego typu spotkania – powiedział Przydacz w Polskim Radiu 24.



Według niego często dziennikarze, zwłaszcza korespondenci tych mediów za oceanem, „przy każdej wizycie czy możliwości wyjazdu do Nowego Jorku pana prezydenta Dudy informują o tym samym, wywołując debatę i oczekując dementi”. – I w sytuacji, w której to dementi się pojawia, uważają, że tak powinno być zgodnie ze sztuką – podkreślił wiceminister.



– W moim przekonaniu to zdementowanie przez ministra Kumocha powinno zamknąć ten temat – ocenił Przydacz. Zapewnił, że „nie ma w tym momencie jakichkolwiek zabiegów, tym bardziej usilnych, żeby do takiego spotkania doprowadzić”.



Wiceszef MSZ przypomniał, że niedawno prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Bidenem na szczycie NATO w Brukseli. – Więc nie widzę tutaj jakichś szczególnych podstaw do tego, żeby usilnie o coś zabiegać – zaznaczył Przydacz.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas