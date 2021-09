Popyt na mieszkania wciąż wysoki. Im większe, tym lepsze

Popyt na mieszkania wciąż jest wysoki, szczególnie rośnie jednak zainteresowanie dużymi mieszkaniami. Stopień wyprzedania mieszkań oferujących pięć pokoi i więcej wzrósł w Warszawie o ponad 30 p.p. w skali roku – wynika z danych serwisu tabelaofert.pl

Koronawirus a rynek mieszkań. Analitycy prognozują ceny Po uporaniu się pandemią i zwiększeniu dostępu o kredytów hipotecznych możliwy jest wzrost cen mieszkań o ok. 7-8 proc. w skali roku – wynika z... zobacz więcej

Jak podaje tabelaofert.pl, ogólny popyt na mieszkania wciąż jest bardzo wysoki, a podaż za nim nie nadąża, nie tylko jeżeli chodzi o Warszawę: stopień wyprzedania mieszkań w Warszawie w okresie od września 2020 r. do lipca 2021 r. wzrósł dla każdego typu mieszkań.



Zdaniem ekspertów firmy redNet24, która opracowała dane z serwisu tabelaofert.pl, jest to spowodowane m.in. utrzymującymi się na rekordowo niskim poziomie stopami procentowymi, rosnącą inflacją i przekonaniem, że mieszkania stanowią bezpieczną przystań dla kapitału, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa.





Jakie oferty mają wzięcie?

#wieszwiecej Polub nas

Jak trend wpływa na home office

Eksperci zauważają, że pewną nowością jest natomiast coraz większe zainteresowanie mieszkaniami oferującymi liczbę pokoiZ danych wynika, że stopień wyprzedania tego typu mieszkań wzrósł o 31,3 punktów procentowych w skali roku, a w wypadku nieruchomości oferujących cztery pokoje był to wzrost w wysokości 27,8 p.p.W ocenie ekspertów trend ten związany może być w znacznym stopniu z trwającą od ponad półtora roku pandemią i koniecznością przejścia dużej liczby pracowników na pracę zdalną. Jak wynika z danych serwisu tabelaofert.pl, najmniejszy wzrost wyprzedania mieszkań w okresie wrzesień 2020 r. – lipiec 2021 r. – 15,2 punktów procentowych dotyczy kawalerek, w których za sprawą ograniczonej powierzchni najtrudniej jest stworzyć optymalne warunki do pracy i życia.To z kolei spowodowało wyraźny wzrost(23,6 p.p.), które zdjęły część popytu z mieszkań jednopokojowych. Według przewidywań ekspertów trend dotyczący preferencji dla mieszkań o większej liczbie pokoi utrzyma się, zwłaszcza jeśli potwierdzą się obawy dotyczące zapowiadanej kolejnej fali koronawirusa, która może spowodować ponowny wzrost liczby pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej.

Analitycy powołują się też na wyniki badań preferencji pracowników, które pokazują, że większość z nich nie chce wracać do biur, a woli pracę hybrydową lub nawet całkowicie zdalną. W wielu przypadkach polscy pracownicy skarżą się jednak po przejściu na home office na problemy związane z odpowiednią organizacją czasu pracy i rozgraniczeniem sfery prywatnej od zawodowej.



Zdaniem ekspertów zainteresowanie większymi mieszkaniami jest na tyle wyraźne, że inwestorzy wezmą go pod uwagę podczas planowania swoich kolejnych inwestycji.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo