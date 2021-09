Była wiceprezydent Krakowa zatrzymana przez CBA

Funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek za korzystne rozstrzygnięcia spraw urzędowych. Wśród zatrzymanych jest była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K. – dowiedział się portal tvp.info.

Czynności w tej sprawie wykonywali funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Biura przy współpracy z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.



Jak poinformowało CBA, śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.



W związku ze śledztwem w zatrzymano pięć osób, które usłyszą szereg zarzutów korupcyjnych obejmujących przestępstwa z lat 2018-19.



Wśród zatrzymanych są była wiceprezydent miasta – jak ustalił portal tvp.info chodzi o Elżbietę K., która do 2018 roku zajmowała się rozwojem miasta – prezydent i dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, były Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.



„Dowody uzyskane przez śledczych wskazują, że była zastępczyni prezydenta Krakowa wykorzystywała swoje wpływy w poszczególnych Wydziałach krakowskiego magistratu, tak aby pracownicy tych urzędów wydawali korzystne rozstrzygnięcia dla deweloperów obsługiwanych przez konkretną, prywatną spółkę” – czytamy w komunikacie Biura.



Jest to pierwsza realizacja w tej sprawie. Planowane są kolejne czynności.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas