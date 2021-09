Nożownik zaatakował na stacji benzynowej. Wziął zakładników

Nożownik wziął zakładników – pracowników stacji benzynowej w Bristol w południowo-zachodniej Anglii. Jedna osoba raniona przez napastnika została zabrana do szpitala. Wysłano negocjatora.

Do incydentu doszło w czwartek na na stacji sieci Esso przy Hengrove Way w Bristolu. Policja poinformowała, że otoczyła teren i zamknęła drogę.



„W sklepie na stacji benzynowej przebywa mężczyzna uzbrojony w nóż. Członkowie personelu są cali i zdrowi w bezpiecznym pomieszczeniu, mają kontakt z funkcjonariuszami” – przekazała policja hrabstwa Somerset w oświadczeniu. Nie wyjaśniono, jaki jest motyw napastnika.



„Jedna osoba opuściła miejsce zdarzenia i trafiła do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażają życiu” – wskazano.



„Uzbrojeni oficerowie oraz negocjator zostali wysłani, aby doprowadzić incydent do bezpiecznego końca” – dodano. Zaapelowano do mieszkańców, żeby unikali tego obszaru.

