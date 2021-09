Jest termin uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Już wkrótce

Rosyjski koncern Gazprom chce od 1 października rozpocząć przesyłanie gazu przez jedną z nitek prowadzącego do Niemiec gazociągu Nord Stream 2 – przekazał Bloomberg. Powołał się na informacje od zaznajomionych z planami firmy osób.

Ostatnia rura Nord Stream 2 Na dnie Bałtyku ułożona została ostatnia rura gazociągu Nord Stream 2, teraz nastąpi połączenie dwóch odcinków rurociągu leżących, odpowiednio, w... zobacz więcej

Do 1 grudnia ma zostać uruchomiony przepływ gazu w obu nitkach gazociągu – dodaje agencja. Źródła Bloomberga poprosiły o nieujawnianie ich tożsamości. Gazprom nie skomentował tych doniesień.



To, kiedy gaz przesyłany przez NS2 znajdzie się w europejskiej sieci ostatecznie zależy od decyzji niemieckiego regulatora – zaznacza Bloomebrg. Dodaje, że oprócz tego rurociąg musi otrzymać niezbędne certyfikaty techniczne i ubezpieczenia.



Budowa NS2 zbliża się do końca, w tym tygodniu Gazprom poinformował o przygotowaniach do opuszczenia na dno ostatniego odcinka rury drugiej nitki konstrukcji. Następnym etapem będzie połączenie duńskiego i niemieckiego odcinka rurociągu i prace odbiorcze – pisze agencja.



Gazprom już zapowiedział, że jeszcze w tym roku przez NS2 może przetransportować 5,6 mld metrów sześciennych gazu.



NS2 miał być początkowo uruchomiony w 2019 r., ale jego ukończenie się opóźniało, ponieważ nad wykonawcami wisiała groźba amerykańskich sankcji – przypomina Bloomberg. Uzupełnia, że sytuacja zmieniła się po tym, gdy w maju prezydent USA Joe Biden zdecydował się uchylić niektóre sankcje, a potem zawarł z Niemcami układ obiecujący reakcję, gdyby Rosja próbowała szantażować Ukrainę, wykorzystując przesył surowców energetycznych.



Ukończenie tego długo oczekiwanego, ale wzbudzającego wielkie kontrowersje rurociągu to także wygrana kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która od 10 lat wspierała projekt mimo krytyki kluczowych sojuszników, w tym USA – komentuje Bloomberg.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas