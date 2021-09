Eksplozja gazu pod Moskwą. Rośnie liczba ofiar

Liczba ofiar śmiertelnych wybuchu gazu w bloku mieszkalnym w Nogińsku pod Moskwą wzrosła do siedmiu – podała agencja TASS, powołując się na źródło w służbach ratowniczych. Rannych zostało 17 osób. Wśród zabitych i poszkodowanych są niepełnoletni.

Eksplozja w bloku w Rosji. Są ofiary [WIDEO] Dwie osoby zginęły a pięć zostało rannych po eksplozji gazu w dziewięciopiętrowym budynku mieszkalnym w mieście Nogińsk, około 50 km na wschód od... zobacz więcej

Pod gruzami budynku odnaleziono ciała dwóch młodych kobiet, które wynajmowały mieszkanie na parterze. Krótko wcześniej media w Rosji poinformowały, że odnaleziono ciało piątej ofiary śmiertelnej.



Wśród zabitych jest nastolatka, a wśród rannych – dwoje dzieci.



Do eksplozji gazu doszło w środę na drugim piętrze w ośmiopiętrowym bloku mieszkalnym. Zawaliła się część elewacji budynku i stropy od pierwszego do czwartego piętra.



Przyczyną tragedii był ulatniający się gaz. Przypuszcza się, że ktoś z mieszkańców pozostawił na noc włączoną kuchenkę gazową, by ogrzać mieszkanie.

#wieszwiecej Polub nas