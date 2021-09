Nie żyje aktor Wiesław Gołas

Nie żyje Wiesław Gołas, jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, odtwórca ponad 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Artysta zmarł w czwartek nad ranem. Miał 90 lat.

Wiesław Gołas nie żyje

źródło: portal tvp.info, PAP

Kilka dni temu Wiesław Gołas trafił do szpitala po drugim wylewie. Jego stan określano wówczas jako poważny. Do szpitala trafił z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie tymczasowo przebywał. W październiku ubiegłego roku przeszedł udar.Wiesław Gołas w czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu, był członkiem Szarych Szeregów.są wśród nich: „Dzięcioł”, „Brunet wieczorową porą”, „Nie ma róży bez ognia”, „Zaklęty dwór” i seriale – „Droga” i „Alternatywy 4”. Częściej odtwarzał role drugoplanowe, znakomicie portretując ciekawe i barwne postacie o wyrazistych charakterach. Występował w niewielkich, ale znaczących epizodach.W latach 1955-85 występował na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego, potem – Polskiego. Wielką popularność przyniosły mu występy w Kabarecie „Dudek” i „Kabarecie Starszych Panów”, gdzie wykonywał między innymi głośną piosenkę „W Polskę idziemy” autorstwa Jerzego Wasowskiego i Wojciecha Młynarskiego.Sympatię widzów. Jak powiedział kiedyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, ludzie oczekują od niego uśmiechu i rozrywki. Przez wiele lat aktor występował w kabarecie „Dudek”. Widzowie doskonale pamiętają skecz „Hydraulik”, w którym Gołas wystąpił jako uczeń Jaś, postać majstra kreował zaś Jan Kobuszewski.Gołas był. W 2009 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1966 r. uhonorowano go Srebrną Maską w plebiscycie „Expressu Wieczornego”, a w 2002 r. – statuetką „Gwiazda Telewizji Polskiej”, wręczoną z okazji 50-lecia TVP, „za kreacje aktorskie w filmie i Teatrze Telewizji”.W 2000 r. podczas V Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął dłoń na Promenadzie Gwiazd. W 2006 r. otrzymał Nagrodę Honorową za całokształt twórczości na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej Prowincjonalia we Wrześni.Artysta został odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.W 2008 r. nakładem wydawnictwa „Świat Książki” ukazały się wspomnienia aktora „Na Gołasa”, spisane przez jego córkę Agnieszkę Gołas-Ners.