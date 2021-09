Morderca 11-letniego Sebastiana z Katowic ma nowe zarzuty. Chodzi o inne dziecko

W połowie maja w Sosnowcu doszło do makabrycznego morderstwa. 41-letni Tomasz M. porwał i zamordował ze szczególnym okrucieństwem 11-letniego Sebastiana z Katowic. Teraz prokuratura informuje, że mężczyźnie postawiono kolejne zarzuty.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski powiedział, że przedstawienie nowego zarzutu to efekt pracy śledczej prokuratora i policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach, wykonanej już po tym, jak M. został aresztowany.



– Jak informowaliśmy już wcześniej opinię publiczną, równolegle do czynności, które trwają w wątku głównym, dotyczącym zabójstwa 11-letniego Sebastiana – gdzie prokurator przesłuchuje świadków, podejrzanego, pozyskuje opinie – badaliśmy przeszłość tego mężczyzny – powiedział prokurator.



– W efekcie podjętych w tym zakresie czynności prokurator pozyskał dowody, które dały podstawy do przedstawienia temu mężczyźnie trzeciego już zarzutu. Dotyczy on popełnienia przestępstwa o charakterze pedofilskim na szkodę innego małoletniego poniżej lat 15 – dodał Łubniewski.



Prokuratura nie ujawnia bliższych szczegółów, tłumacząc to dobrem pokrzywdzonego dziecka i jego rodziny. Wiadomo jedynie, że przestępstwo to nigdy nie zostało zgłoszone organom ścigania. – Mężczyźnie ogłoszono już ten zarzut, on się częściowo do niego przyznał i złożył na jego temat dość szczegółowe wyjaśnienia – dodał prok. Łubniewski.



