Stan wyjątkowy. Większość badanych popiera decyzję rządu. Złe wieści dla opozycji

Większość badanych uważa za słuszną decyzję rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią – wynika z sondażu IBRiS dla Polsatu. Ponad połowa ankietowanych negatywnie ocenia działania opozycji ws. kryzysu migracyjnego.

W odpowiedzi na wzrastającą presję migracyjną ze strony białoruskiego reżimu Polska zdecydowała o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w wąskim pasie przygranicznym na terenie województw podlaskiego i części lubelskiego. Stan ten obowiązywać będzie co najmniej 30 dni.



Uczestnikom sondażu IBRiS zadano pytanie, co sądzą o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Z badania wynika, że decyzję tą popiera ponad połowa Polaków (53,9 proc.).



Zaledwie co trzeci badany (33,4 proc.) jest zdania, że stan wyjątkowy nie powinien zostać wprowadzony. Niespełna 13 proc. nie ma zdania na ten temat.



Badanych zapytano też, jak oceniają działania opozycji wobec sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jak wskazano, 55 proc. respondentów oceniała je negatywnie, a 20,4 proc. pozytywnie. 24,6 proc pytanych nie potrafiło dokonać oceny.



Najbardziej sceptycznie o działaniach opozycji w tej sprawie wypowiadają się respondenci poglądach prawicowych (77 proc.)



„Wśród osób deklarujących poglądy lewicowe dania okazały się bardzo podzielone. W niewielkim stopniu przeważały negatywne opinie: 46 proc. wobec 43 proc pozytywnych. Podobnie wśród osób o poglądach liberalnych. Źle lub bardzo źle działania opozycji oceniło 52 proc. respondentów w tej grupie. 39 proc. uznało je za pozytywne” – podaje stacja.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas