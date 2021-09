Pracownik KGB w Karpaczu. Przydacz: Nie został zaproszony przez polski rząd

Pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienskij nie został zaproszony na Forum Ekonomiczne w Karpaczu przez polski rząd, bo to nie polski rząd jest organizatorem wydarzenia – powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Jednym z gości trwającego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienskij. Według doniesień Woskriesienskij zajmuje się „pracą” z więźniami politycznymi, polegającą na „zmuszaniu ich, by przyznali się do winy”.



Przydacz powiedział w Polskim Radiu 24, że „rzeczywiście w dniu wczorajszym część polskiej opozycji bardzo żywo interesowała się tą postacią”. – Myślę, że w większości dopiero poznała nazwisko tej postaci – zaznaczył wiceminister.



Jak dodał, „ta osoba nie została zaproszona przez polski rząd na tę konferencję” . – Bowiem to nie rząd polski, czy MSZ jest organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu – podkreślił Przydacz.



Jak zaznaczył, na to Forum zapraszanych jest kilkanaście tysięcy osób. – I w ramach tych kilkunastu tysięcy mogą znaleźć się różne osoby – powiedział wiceminister.



– Uważam, że skoro nie ma tutaj żadnych spotkań politycznych, a przecież nikt z polskiego rządu, nikt z polskich tych oficjalnych twarzy nie spotyka się z tym panem. Jest miejsce, w którym ten człowiek przebywa, spaceruje, chodzi w Karpaczu. Skoro nie ma (go) na unijnej czarnej liście, na unijnych sankcjach, to nie za bardzo rozumiem, skąd zarzuty kierowane w kierunku MSZ czy polskiego rządu – ocenił Przydacz.



Jak poinformował dziennikarz TVP Cezary Gmyz, Woskriesienskij wjechał do Polski na wizie Schengen wystawionej przez Hiszpanię.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas