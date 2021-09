„Alarm!”. Przez kopalnię mieszkańcy stracili drogę i dostęp do wody [WIDEO]

Przez kopalnię wieś Parkosz nad Wisłokiem (woj. małopolskie) kipi od złych emocji. Szantaż, zemsta i układy – te słowa są odmieniane przez mieszkańców przez wszystkie przypadki. Przedsiębiorca prowadzący zakład Piotr Jarosz ma zwolenników i przyjaciół w urzędach. Ma też przeciwników, którzy wskazują, że inwestycja niszczy wodociąg, powoduje zapadanie się terenu i dewastuje drogę. – Kopalnia zabrała nam wodę, zostaliśmy bez wody – opowiada Stanisław Świędrych, mieszkaniec Parkosza. Inwestor obiecał mieszkańcom drogę i dostęp do wody, ale teraz nie kwapi się z realizację obietnicy. Co na to urzędnicy?

