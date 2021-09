Saryusz-Wolski: My pełnimy rolę zwierzątka laboratoryjnego

My pełnimy rolę zwierzątka laboratoryjnego, które się testuje, czy można dokonać zmiany ustrojowej poza traktatowo i jeśli na naszym przykładzie się uda, to pójdzie łatwo z innymi – ocenił w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski, odnosząc się do działań Komisji Europejskiej.

Eurodeputowany pytany w TVP Info o ostatnie działania UE i KE wobec Polski ocenił, że Unia Europejska „jest nie tyle w trakcie przepoczwarzania się, tylko wynaturzania”.



– To, co się dziś dzieje, to próby zmiany ustroju UE. Bo to niemożliwe i niewykonalne politycznie na drodze zmiany traktatów, a to byłaby jedyna legalna droga. Dzieje się to w sposób nielegalny i pozatraktatowy – podkreślał.



Jak mówił Saryusz-Wolski, to, co gwarantuje demokrację w Unii, czyli artykuły 4 i 5 Traktatu, które mówią o granicach kompetencji UE i poszanowaniu dla państw członkowskich, są w tej chwili łamane „z wykorzystaniem kruczków prawnych i przy użyciu socjotechniki, które jest polityczną hucpą”. – Bo twierdząc, że broni się praworządności, stosuje się metody niedemokratyczne, gwałcąc demokrację – dodał.



Dalej przedstawiciel PiS mówił, że Polska pełni rolę „rolę zwierzątka laboratoryjnego, które się testuje, czy można dokonać zmiany ustrojowej poza traktatowo i jeśli na naszym przykładzie się uda, to pójdzie łatwo z innymi”.



Na koniec wskazał, że metodą, by przerwać ten atak, jest obrona Traktatu i zasad i powiedzenie „tej uzurpacji »nie«”.



We wtorek KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja uważa, że Polska nie wykonała w pełni orzeczenia TSUE z 14 lipca o zawieszeniu działania tej Izby.



Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wniosek Komisji Europejskiej to próba ograniczenia suwerenności Polski. Podkreślił, że Komisja nie ma prawa ingerować w organizowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich.

