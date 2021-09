Nowy sondaż do Sejmu. Zmiana poparcia dla PiS i PO

Prawo i Sprawiedliwość zyskuje poparcie i umacnia się na pozycji lidera, zwiększając swą przewagę nad Koalicją Obywatelską – wynika z nowego sondażu IBRiS dla Polsatu.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 36,5 proc. Oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy względem ostatniego sondażu dla Polsatu.



Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która zalicza spadek o 1,3 pkt. proc Wskazało na nią 23 proc. respondentów.



Na Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 11,3 proc. wyborców (niemal tyle samo, co w poprzednim badaniu), na Lewicę 8,5 proc. Na 7,6 proc głosów mogłaby liczyć Konfederacja.



Do Sejmu nie weszliby przedstawiciele PSL-Koalicji Polskiej (2,9 proc.). To właśnie to ugrupowanie notuje największy spadek wobec ostatniego sondażu, gdzie poparcie dla ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza deklarowało 4,2 proc. wyborców.



Jak podaje Polsat, Porozumienie Jarosława Gowina popiera 0,3 proc. respondentów. Niespełna 10 proc. pytanych nie wie, na kogo oddać głos.



W ostatnich tygodniach wzrosła liczba osób deklarujących chęć udziału w wyborach. Gotowość do pójścia na wybory zapowiedziało ponad 58 proc. badanych, o 4,1 proc więcej niż w poprzednim sondażu.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas