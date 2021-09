USA: Sąd wstrzymał egzekucję mordercy

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odroczył w ostatniej chwili wykonanie wyroku na więźniu, który przebywał w celi śmierci. Wystąpił on z wnioskiem, aby zezwolono duchownemu na dotykanie go i głośną modlitwę w czasie egzekucji.

„37-letni John Ramirez miał otrzymać śmiertelny zastrzyk w Huntsville w Teksasie, 17 lat po tym, jak zasztyletował sprzedawcę podczas napadu rabunkowego w konserwatywnym południowym stanie. Przed kilkoma miesiącami, jako członek kościoła baptystów, wystąpił do sądu z petycją, aby w ostatnich chwilach pastor mógł położyć ręce na jego ciele podczas egzekucji i głośno się modlić” – podała AFP.



Jak dodała agencja, powołując się na dokumenty sądowe, Ramirez „zeznał pod przysięgą, że nałożenie rąk na umierającą osobę i wokalizowanie modlitw podczas przechodzenia z życia do śmierci jest integralną częścią rytuałów, którym chciał się podać”.





Kwestia bezpieczeństwa

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Władzew Teksasie pozwalają na obecność doradcy duchowego w komorze śmierci. Musi on jednak zachować milczenie i dystans ze względów „bezpieczeństwa”.„Ramirez złożył w poniedziałek apelację nadzwyczajną do Sądu Najwyższego USA, który w ostatniej chwili zgodził się na wstrzymanie jego egzekucji. Zapowiedział rozpatrzenie sprawy merytorycznie w październiku lub listopadzie” - podkreśla AFP.Ramirez argumentował, że władze stanowe naruszają jego wolność religijną, nie wydając zgody na rytuał. Zdaniem prawnika więźnia odrzucając prośbę, teksański Departament Sprawiedliwości ds. Kryminalnych naruszył pierwszą poprawkę do Regulaminu wykonywania. Sprzeciw wobec modlitwy na głos nazwał duchowym „zakazem knebla”.Ramirez został skazany za zamordowanie poprzez pchnięcie 29 razy nożem 46-letniego Pablo Castro, który pracował w sklepie w Corpus Christi.. Zabójca uciekł w 2004 r. do Meksyku, gdzie trzy lata później został aresztowany.