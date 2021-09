„Tematyka SN regularnie służy – na zlecenie totalnej opozycji – do atakowania Polski”

Tematyka Sądu najwyższego i wymiaru sprawiedliwości regularnie służy, na zlecenie totalnej opozycji, do atakowania Polski – uważa rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Podkreśla, że kwestia wymiaru sprawiedliwości nie jest regulowana w traktatach UE.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji Trybunału ws. środków tymczasowych z 14 lipca, dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poinformowała też, iż rozpoczęto wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca. Według niego polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.



– Po raz kolejny należy podkreślić, że kwestia wymiaru sprawiedliwości nie jest regulowana w traktatach UE. Ta tematyka regularnie, na zlecenie totalnej opozycji, służy do atakowania Polski – powiedziała Czerwińska.



Podkreśliła, że „w sprawie zmian w sądownictwie robimy swoje, zgodnie z oczekiwaniami Polaków, nie cofniemy się, a niebawem będziemy komunikować kolejne zmiany”.





Dialog rządu z KE

Czerwińska zaznaczyła także, że „rząd jest w dialogu z Komisją Europejską, która otrzymała”.

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. TSUE zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powołanej do prowadzenia postępowań o charakterze dyscyplinarnym wobec sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r.



W lipcu polski Trybunał Konstytucyjny orzekł z kolei, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją.





Odpowiedź KE

źródło: pap

W związku z decyzjami TSUE I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała w lipcu do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pisma z apelem o podjęcie prac legislacyjnych ws. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 5 sierpnia Manowska wydała dwa zarządzenia ograniczające działalność ID SN w związku z wyrokiem TSUE z 15 lipca. Zgodnie z decyzją I prezes SN, sprawy dyscyplinarne oraz immunitetowe sędziów trafiają do sekretariatu I prezesa SN, w którym mają być przechowywane na okres obowiązywania zarządzenia.O biegu spraw, które już są w ID SN, zadecyduje jej prezes lub skład, do którego zostały przydzielone. W przypadku spraw dyscyplinarnych - jak wskazano w zarządzeniach – przepisy mają być stosowane „do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej”, jednak KE poinformowała we wtorek, że po przeanalizowaniu odpowiedzi władz polskich z 16 sierpnia uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału z 14 lipca – nadal stosuje się przepisy, których dotyczy postanowienie, a w odniesieniu do wyroku TSUE z 15 lipca Komisja uważa, że Polska nie podjęła niezbędnych środków w celu jego wdrożenia.„Polska poinformowała o zamiarze zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej w jej obecnym kształcie, nie podając jednak dalszych szczegółów” – wskazano w komunikacie.