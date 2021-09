Politolog ujawnia plan Tuska. „Wtedy nastąpiłoby przejęcie władzy”

Donald Tusk chce doprowadzić do tego, by Platforma Obywatelska była największą partią w przyszłym rządzie koalicyjnym i tam rozdawała karty – ocenił politolog dr Bartłomiej Biskup. W jego ocenie służyć może temu przede wszystkim polaryzacja sceny politycznej.

Dr Biskup był gościem Polskiego Radia 24, gdzie mówił o politycznych planach nowego szefa Platformy Obywatelskiej. Ekspert zwrócił uwagę, że Donaldowi Tuskowi zależy na jednym: na przejęciu mitycznego przywództwa na opozycji.





Politolog o Tusku: To mało prawdopodobne

Biskup jest zdania, że byłemu premierowi „nie zależy na wygraniu wyborów, w tym sensie, żeby PO miała mieć więcej procentowo głosów niż PiS”.– To jest zresztą mało prawdopodobne przy negatywnym elektoracie Donalda Tuska i braku oferty programowej – ocenił politolog.Następnie zaznaczał, że składa się na to m.in. struktura wyborców. – Na rynek weszły nowe roczniki. Jesteśmy w innym miejscu niż 10 lat temu, rzeka popłynęła. Wygrana w wyborach– dodał.

Dr Biskup mówił, że plan Tuska przewiduje raczej zdobycie jak największej liczby punktów w szeregach opozycji i potwierdzenie tym samym roli PO jako głównego ugrupowania po tej stronie sceny politycznej.



– By w efekcie być największą partią w przyszłym rządzie koalicyjnym i tam rozdawać karty. Doprowadzić do powstania koalicyjnej listy wyborczej lub na tyle zmarginalizować inne ugrupowania, by żadne z nich nie miało więcej niż 10 proc. poparcia. Wtedy faktycznie nastąpiłoby przejęcie władzy przez PO. Jako największa partia w tej układance miałaby premiera – mówił.



W jego ocenie służyć może temu przede wszystkim polaryzacja sceny politycznej. – Generalnie działa ona na korzyść dużych partii politycznych, które mają stałe elektoraty. Dlatego ten miecz jest obosieczny. Trzeba się zastanowić, jak go używać – podkreślił.



