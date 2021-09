„Jesteś zaszczepiony?” – burmistrz chodzi po domach i pyta mieszkańców

– Czy jesteś zaszczepiony przeciwko COVID-19? – to pytanie zadaje burmistrz miasteczka Custonaci na Sycylii jego mieszkańcom, odwiedzając ich w domach. W tym rejonie włoskiej wyspy zaszczepionych jest mniej niż 60 proc. ludności, czyli poniżej średniej w kraju.

Antyszczepionkowcy zaatakowali szczepionkobus. Wezwano policję Antyszczepionkowcy zaatakowali szczepionkobus stojący na bulwarze w Gdyni. Grupa kilkunastu osób otoczyła pojazd i krzyczała: „Jesteście zabójcami”... zobacz więcej

– Jestem gotów chodzić od domu do domu, by zrozumieć jako burmistrz i jako lekarz, dlaczego część ludności dotąd nie otrzymała szczepionki – powiedział Giuseppe Morfino dzień po tym, jak jego gmina koło Trapani została wpisana na listę zagrożonych z powodu niższego odsetka zaszczepionych i wysokiej liczby zakażonych.



Cała Sycylia, przypomina się, jest na ostatnim miejscu listy włoskich regionów pod względem liczby zaszczepionych. W związku ze wzrostem wskaźnika zajętych łóżek w szpitalach wyspa jako jedyny region została ogłoszona żółtą strefą nieznacznie podniesionych restrykcji. Wrócił obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Zaniepokojony sytuacją burmistrz wyruszył w obchód miasteczka, liczącego ponad 4 tys. mieszkańców. Puka do drzwi, dzwoni domofonem i stara się przekonać szczepionkowych sceptyków i niezdecydowanych, a czasem przeciwników.



– Wielu mieszkańców to moi pacjenci, a zatem łączą nas relacje zaufania – podkreślił Morfino; dostrzega już pierwsze rezultaty swojej kampanii promującej szczepienia. Zdecydowały się na nie kolejne osoby.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Zaszczepionych u nas było 57 proc. mieszkańców, teraz chcemy osiągnąć pułap 65 proc. – wyjaśnił mediom.– Nie spotkałem wielu prawdziwych. Dominuje raczej strach, zarówno wśród ludzi starszych, jak i młodych. Rozmawiałem z osobami przestraszonymi i zdezorientowanymi informacjami o efektach ubocznych szczepionek, fake newsami krążącymi w mediach społecznościowych – relacjonował.Na całej Sycylii podejmowane są różne inicjatywy, by przekonać ludność do zaszczepienia się.