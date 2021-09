Prognoza pogody. Sprawdź, czy i kiedy spodziewać się burzy

Jak informuje IMGW, nad centralną i południowo-wschodnią częścią kontynentu dominuje wyż znad Ukrainy, który sięga po Skandynawię i nad Półwysep Iberyjski. Ośrodki niżowe znajdują się w rejonie Morza Białego i nad Wyspami Brytyjskimi. Polska pozostaje w zasięgu wspomnianego wyżu, pod koniec dnia na zachodzie kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa. Jesteśmy w suchej i ciepłej masie powietrza polarnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym wschodzie miejscami umiarkowane. Od 23, 25 st. na wschodzie, nad morzem i w kotlinach sudeckich do 26, 27 na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat 21-23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami porywisty, w rejonach podgórskich Sudetów miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach 70 km/h.



W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie miejscami umiarkowane. Lokalnie, głównie na Pomorzu i w obniżeniach podkarpackich, nad ranem możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Od 9, 12 st. na wschodzie i południowym wschodzie oraz lokalnie na Pomorzu do 13, 15 st. na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadki temperatury do 4 st. Wiatr na ogół słaby, jedynie w rejonach podgórskich Sudetów umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.



W piątek na wschodzie i w centrum bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam po południu i wieczorem przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu podczas burz do 20 mm.



Od 24 st. na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 28 na zachodzie kraju; w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim około 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.



W piątek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.