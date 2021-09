„Głębsza integracja” Białorusi i Rosji? Dziś Łukaszenka ma rozmawiać z Putinem

Alaksandr Łukaszenka spotka się dziś w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Służba prasowa Kremla poinformowała, że rozmowy polityków mają dotyczyć pogłębienia integracji Białorusi i Rosji, planowana jest też wymiana poglądów na aktualne tematy, między innymi sytuacji w Afganistanie.

Niezależny białoruski publicysta Raman Jakauleuski powiedział Polskiemu Radiu, że trudno przewidzieć, o czym dokładnie będą rozmawiać przywódcy. Wiadomo już jednak, że nie dojdzie do podpisania tzw. map drogowych dotyczących pogłębienia integracji Białorusi i Rosji, o czym spekulowali wcześniej eksperci i media.



– Widać, że prezydent Władimir Putin naciska na to, aby powstały ponadnarodowe struktury w ramach integracji politycznej obu krajów. Ale Mińsk nie chce się na to zgodzić – powiedział Raman Jakauleuski.



Komentator zauważył, że rozmowy Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina odbędą się w przededniu rozpoczęcia białorusko-rosyjskich manewrów Zapad-2021. Niewykluczone więc, że politycy będą rozmawiać o współpracy wojskowej.

