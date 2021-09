„Master” z Jude Gangu oskarżony w sprawie przemytu marihuany wartej 55 mln zł

Paweł Ł. ps. „Master”, były lider Jude Gangu, bojówki Cracovii, został oskarżony przez małopolskie „pezety” o współkierowanie gangiem, który przemycił 2,7 tony marihuany o wartości 55 mln zł. Grupa kiboli i gangsterów przez sześć lat przerzuciła w sumie z Hiszpanii i Holandii w nie mniej niż 15 ton „trawki” o wartości detalicznej ok. 390 mln zł.

„Master” to legenda krakowskich podwórek. Uwielbiany przez kibiców Cracovii, był wyklinany przez Wiślaków. A jako lider Jude Gangu, bandyckiej bojówki drużyny z ul. Kałuży, trafił na szczyt listy śmiertelnych wrogów z Wisła Sharks (bojówki Wisły Kraków). On sam miał uczestniczyć w „świętej wojnie” krakowskich pseudokibiców, słynnej z tego, że kibole używali do ataków maczet lub karczowników.





Szokujące ilości narkotyków

Można domniemywać, że etap chuligański „Master” miał raczej za sobą.. W kibolskim półświatku często jest tak, że w tygodniu delikwent żyje z przestępstwa, a w weekend zamienia w fanatycznego chuligana.O „Masterze”, do tej pory bohaterze artykułów o wojnie maczet, zrobiło się głośno jesienią 2020 r. Wtedy to śledczy ujawnili, że jemu oraz trzem innym osobom (Łukaszowi S. ps. „Kajko”, Michałowi F. ps. „Micz” oraz Pawłowi F. ps. „Karzeł”) przedstawiono zarzuty kierowania międzynarodowym gangiem.

Zdaniem małopolskich „pezetów” grupa ta na ogromną skalę przemycała marihuanę z Hiszpanii, Holandii i Niemiec. Narkotyk był przewożony w specjalnych skrytkach pojazdów lub ukryty w legalnym ładunku.



Jedna z „tras” wiodła do Polski, gdzie grupa miała stałych odbiorców. Drugi szlak zaopatrywał gangi we Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech.



Według śledczych ekipa „Mastera” i kompanów, dokonała w latach 2011-17 co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany, o wartości detalicznej nie mniejszej niż 440 mln zł.



Rezydenci kibolskiego narkogangu uruchomili na terenie Hiszpanii sieć przedsięwzięć, które miały być przykrywką dla prawdziwego źródła zarobku. Były to m.in. agencje nieruchomości, komisy samochodowe, punkty wynajmu łodzi pełnomorskich czy wreszcie firmy zajmujące się handlem diamentami i metalami szlachetnymi.



Przy okazji zatrzymań w Hiszpanii w podziemnym magazynie domu jednego z polskich gangsterów odkryto przemycone z Chin znaczne ilości testów na obecność COVID-19 i maseczek ochronnych. Kibole zamierzali poszerzyć swoją ofertę o testy przeciwko COVID-19, przemycane z Chin do Hiszpanii (fot. Policia Nacional)

Odpowie za towar wart 55 mln zł

Niemal w rok po opisywanej akcji prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oskarżył Pawła Ł. oKolejne zarzuty dotyczą działań poza granicami Polski, czyli„Masterowi” grozi do 15 lat więzienia. Podobne zarzuty co on usłyszeli także inni współoskarżeni.W mediach społecznościowych część kiboli atakuje Pawła Ł., że nie może już być „hoolsem”, bo poszedł na współpracę ze śledczymi. Rzeczywiście „Master” składał wyjaśnienia, ale zaprzeczył, by kierował narkogangiem.

Dotychczas małopolskie „pezety” skierowały w tej sprawie siedem aktów oskarżenia wobec 21 osób wchodzących w skład tej samej grupy przestępczej. Część z oskarżonych została już prawomocnie skazana. Trwa postępowanie przeciwko 37 podejrzanym.



Śledczym udało się zabezpieczyć majątki oskarżonych o wartości 6,4 mln zł. To 10 nieruchomości: działek, domów i apartamentów położonych w Kościelisku k. Zakopanego. Zajęto także BMW X5 o szacunkowej wartości 130 tys. zł.