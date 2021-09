Fuzja Orlenu z Lotosem. Obajtek wskazał datę i liczby

– Orlen jest kołem zamachowym również dla polskiej gospodarki. To firma o wielkim znaczeniu, ma bardzo duże przychody. Po połączeniu z Lotosem czy też z PGNiG będziemy mieć około 200 miliardów zł rocznie przychodu. To powoduje, że ta firma będzie mogła inwestować i przeprowadzać transformację energetyczną – mówił w programie „Gość Wiadomości” prezes PKN Orlen. Powiedział, kiedy zostanie spełniony kluczowy warunek, jeżeli chodzi o fuzję z Lotosem.

Obajtek podkreślił, że Orlen przeprowadza największą inwestycję petrochemiczną w Europie, wartą ponad 13 mld zł. – Również inwestujemy w zeroemisyjną energetykę, w niskoemisyjną energetykę – to też bardzo duże inwestycje – zwrócił uwagę.



– Patrzymy też w kierunku offshore'u czy w kierunku budowy farm na Bałtyku. Ostatnio podpisaliśmy umowę z firmą amerykańską jako partnerem technologicznym. Chcielibyśmy, żeby polska firma nie tylko budowała farmy wiatrowe na Bałtyku, ale żeby tu w Polsce były budowane turbiny, maszty, żeby był tak zwany polski łańcuch wartości – dodał w TVP Info.



Prezes PKN Orlen jest jednym z gości XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W rozmowie z PAP przekazał, że w listopadzie zostanie ogłoszony partner, który przejmie część aktywów Lotosu, co jest warunkiem sfinalizowania fuzji największych koncernów paliwowych w Polsce. – Potem zostanie tylko decyzja Komisji Europejskiej i sprawy praktycznie formalne – powiedział. Podkreślił, że chciałby, żeby cała operacja została zakończona jak najszybciej.



Obajtek zaznaczył też, że Orlen przeprowadził kilka innych transakcji, między innymi przejął Grupę Energa i Ruch, a obecnie bardzo ważne jest połączenie z PGNiG „po to, by zwiększyć siłę inwestycyjną i przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną”.



Pytany, kiedy fuzja z PGNiG może zostać sfinalizowana, prezes PKN Orlen wskazał, że „w przypadku PGNiG pierwszą sprawą był wniosek do Komisji o przekazanie tej sprawy do polskiego regulatora i to się udało zrobić”. Dodał, że obecnie trwa badanie spółki i praca nad jej modelem przejściowym. Wyraził też nadzieję, że cały proces zostanie zamknięty w tym roku. – Takie procesy robi się szybko, to kwestia strategii, zbilansowania, dalszego rozwoju – powiedział.

Zapytany o plany koncernu na Ukrainie, Obajtek wskazał, żemusi wykorzystać tak zwaną premię geograficzną, patrzeć na rynki sąsiednie. – Mamy rafinerię w Możejkach, planujemy ją modernizować, ona 10 proc. swojego produktu dostarcza na rynek ukraiński – mówił.Pytany, kiedy można się spodziewać decyzji związanych z naszym wschodnim sąsiadem, prezes podkreślił, że obecnie najważniejsze dla niego jest zamknięcie procesów związanych z fuzjami. – Wtedy powstanie firma, która będzie miała 200 mld przychodu (...), taka firma w pierwszej kolejności musi zadbać o własny rynek macierzysty, przeprowadzić transformację energetyczną, na którą potrzebne są miliardy – wskazał.Dodał, że kwestie akwizycyjne poza granicami są bardzo ważne, alePKN Orlen otrzymał 14 lipca 2020 r. warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen.Środki zaradcze obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w produkcji paliw i działalności hurtowej, w logistyce paliw, działalności detalicznej, w produkcji paliwa lotniczego i asfaltu. Przewidują m.in. sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30 proc. udziałów w rafinerii i sprzedaż na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw 80 proc. sieci stacji Lotosu.