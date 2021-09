Tajemniczy obiekt błyska w centrum naszej galaktyki. Naukowcy bezsilni

W centrum Drogi Mlecznej, czyli galaktyki, w której znajduje się między innymi nasz Układ Słoneczny, coś błyska. Astronomowie obserwują obiekt od dwóch lat, ale wciąż nie potrafią ustalić, z czym mają do czynienia. Tajemnicza osobliwość wymyka się dotychczasowym kategoriom.

Teleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) zarejestrował w okolicach centrum Drogi Mlecznej nietypowe źródło promieniowania radiowego, które skatalogowano pod nazwą ASKAP J173608.2-321635. Emituje ono bardzo spolaryzowane, zmienne promieniowanie radiowe i nie towarzyszy mu jednocześnie żaden obiekt, który byłby widoczny w innych zakresach promieniowania.



Naukowcy ustalili, że tajemniczy obiekt potrafi emitować silne promieniowanie radiowe przez kilka tygodni, a następnie zniknąć na dwa-trzy miesiące.





Trzynaście emisji

W okresie od kwietnia 2019 do sierpnia 2020 roku ASKAP J173608.2-321635 został wykryty trzynaście razy. W lutym tego roku obiekt pojawił się ponownie w danych z radioteleskopu MeerKAT w RPA.Portal „Spider's Web” zwraca uwagę, że przejściowe źródła promieniowania radiowego nie są niczym nowym: często są nimi, pulsary czy gwiazdy, na których dochodzi do rozbłysków. Takie obiekty oprócz zakresu radiowego widoczne są także w zakresie rentgenowskim czy w podczerwieni.Astronomowie oceniają, że do rozwikłania zagadki natury obiektu niezbędne będzie zwiększenie częstotliwości obserwacji centrum galaktycznego oraz odkrycie kolejnych obiektów tego typu.