Atak niedźwiedzia w Tatrach. Kobieta zbierała jeżyny

Do dramatycznych wydarzeń doszło w słowackich Tatrach, gdy niedźwiedź zaatakował 58-letnią kobietę, która wraz z mężem wybrała się do lasu zbierać jeżyny.

Do ataku doszło niedaleko miejscowości Hradiste, k. Poltaru. 58-latka miała rany ud, ramion i szyi. Niezbędna była pomoc medyków, którzy do szpitala przetransportowali ranną śmigłowcem ratunkowym. Na szczęście udało się opanować krwotoki i ustabilizować stan ofiary.



Ten incydent to już kolejny atak w słowackich Tatrach. W czerwcu na terenie jednego z lasów w Dolinie Bańskiej odnaleziono zwłoki człowieka zabitego przez niedźwiedzia.



Zwłoki odkryto na rzadko uczęszczanym szlaku.



