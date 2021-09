Czy Kubica wystartuje w GP Włoch? Jest oficjalne stanowisko

Robert Kubica pojedzie w zaplanowanym na najbliższy weekend Grand Prix Włoch na torze Monza. Informację oficjalnie potwierdził team Alfa Romeo Racing ORLEN.

„Alfa Romeo Racing ORLEN potwierdza, że rezerwowy kierowca Robert Kubica będzie kontynuował zastępstwo Kimiego Raikkonena podczas zaplanowanego na najbliższy weekend Grand Prix Włoch” – czytamy w oświadczeniu teamu.



Powodem przedłużającego się powrotu Fina do ścigania jest COVID-19. Kierowca wciąż przebywa na kwarantannie. Tak też było przed tygodniem, gdy w GP Holandii zastąpił go Kubica.



Fakt, że Polaka znów zobaczymy w gronie najlepszych kierowców świata, ucieszył Daniela Obajtka.



„Robert, wierzymy w Ciebie, wiemy, że dasz z siebie wszystko" – napisał na Twitterze szef PKN Orlen.

GP Włoch na torze Monza

Zaplanowany na niedzielę wyścig po raz drugi w tym sezonie poprzedzi inny system kwalifikacji. W nowej formule, która po raz pierwszy znalazła zastosowanie 17 lipca na Silverstone przed Grand Prix Wielkiej Brytanii, dotychczas rozgrywane w sobotę kwalifikacje zostały przeniesione na piątek.Tego dnia kierowcy walczą jedynie o pola startowe do sobotniego sprintu, którego wyniki zadecydują w miejscach na starcie do niedzielnego wyścigu. We Włoszech kwalifikacje w takiej formie odbędą się po raz drugi.Sprint zostanie rozegrany na dystansie 100 km (18 okrążeń). Kierowcy będą się ścigać od startu do mety bez konieczności zjeżdżania do pit-stopu. Pole position wywalczy ten, który jako pierwszy minie linię mety sprintu.17 lipca po raz pierwszy sprint na torze Silverstone wygrał Holender Max Verstappen (Red Bull) i wywalczył pole position.Teraz drugi sprint kwalifikacyjny w historii Formuły 1 odbędzie się w najbliższy weekend przed Grand Prix Włoch. Format i regulamin pozostaną takie same jak podczas premiery w Silverstone.