30-tysięczna kwota wolna od podatku. „Przeciętna rodzina będzie miała więcej do wydania”

Rząd przyjął zmiany w pakiecie podatkowym będącym elementem Polskiego Ładu. Oznaczają one między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. – Ta zmiana wpłynie na wszystkich podatników – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Pierwszy raz od parunastu lat podnosimy próg podatkowy z 85 tys. na 120 tys. zł. To instrument budowy polskiej klasy średniej – oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając zmiany w pakiecie podatkowym.



Szef rządu powiedział, że dzięki zmianom prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT. – 16,5 mld zł zostaje w kieszeniach Polaków – powiedział premier zwracając uwagę, że o wiele skuteczniej ściągane są dziś podatki od dużych korporacji.





30 tys. kwoty wolnej od podatku

– W największym stopniu zmianą, która wpływa na wszystkim podatników jest to, że będziemy mieć 30-tysięczną kwotę wolną od podatku, która sprawi, że przeciętna rodzina – gdzie jedna osoba zarabia średnią krajową, a druga płacę minimalną – będzie miała około 4-5 tysięcy złotych rocznie więcej do wydania – szacuje w rozmowie z portalem tvp.info Arak.. – To pomoże ochronić osoby, które mogłyby ucierpieć na kosztach związanych z nieodliczaniem składki zdrowotnej od podatku. To tak naprawdę mityguje efekt kosztów – ocenił.Według szacunków rządu, 90 proc. Polaków skorzysta na tych zmianach podatkowo-składkowych lub będą one dla nich całkowicie neutralne.– Zmiany oznaczają, że d początku przyszłego roku będziemy mogli spodziewać się wzrostu konsumpcji. 11 milionów gospodarstw domowych, które będą miały wyższe przychody, zwyczajnie będą wydawać te dodatkowe pieniądze. Stopa konsumpcji wzrośnie, a to z drugiej strony będzie przekładało się na wyższy wzrost gospodarczy, pewnie też w jakimś stopniu wzrośnie stopa oszczędności, ale w znacznie mniejszym wymiarze – ocenia dyrektor PIE.