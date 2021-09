Śmierć podczas policyjnej interwencji. Znamy wyniki badań toksykologicznych Bartosza S.

Z opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika, iż przeprowadzone badanie krwi i moczu Bartosza S. wykazało obecność metamfetaminy i amfetaminy w stężeniach toksycznych – ustalił portal tvp.info. Nasze informacje potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania.

6 sierpnia w Lubinie po interwencji policji zmarł 34-letni mieszkaniec tego miasta. Film z zatrzymania na ul. Traugutta trafił do internetu.



Jak poinformowała w oświadczeniu dolnośląska policja, funkcjonariusze udali się na interwencję dotyczącą agresywnego mężczyzny, który rzucał kamieniami w okna zabudowań. Na numer alarmowy zadzwoniła matka mężczyzny, informując policję, że jej syn nadużywa narkotyków.



Z wyjaśnień policji wynika, że skierowani na miejsce funkcjonariusze próbowali wylegitymować i uspokoić mężczyznę. Ten jednak nie reagował na polecenia. W rezultacie obezwładnili 34-latka, używając kajdanek i chwytów obezwładniających.





Zmarł w szpitalu

Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji i nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa w Łodzi.Śledczy czekali na wyniki badań toksykologicznych Bartosza S. Biegli ustalili, iż badanie krwi i moczu Bartosza S. wykazało obecność metamfetaminy i amfetaminy w stężeniach toksycznych. W opinii wskazano, że. Stwierdzono ponadto obecność wielu leków psychotropowych.– Cały czas pracujemy. Nie wyciągamy jeszcze wniosków. Mamy opinię biegłych i jednym z tych punktów są badania toksykologiczne. Gromadzimy materiał dowodowy. Mamy w najbliższym czasie zaplanowany cały szereg czynności procesowych i to wszystko będzie oceniane w kontekście całokształtu zebranych dowodów w sprawie – mówi portalowi tvp.info prok. Kopania. Jak ocenia, kolejne czynności zajmą śledczym co najmniej kilka tygodni.