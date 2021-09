Zestrzelenie MH17. „Przelecieli kilometry samolotem, który już rozpadł się na trzy części”

Rodziny ofiar katastrofy samolotu MH17 zestrzelonego nad Donbasem zabrały głos podczas procesu w Holandii. – Uderzenie w bezbronny cywilny samolot taką mocną rakietą, jak Buk jest, moim zdaniem, zbrodnią przeciwko ludzkości zgodnie z konwencją genewską –powiedział Robbert van Heijningen, który stracił wówczas brata, jego żonę i syna.

Maszyna malezyjskich linii lotniczych została zestrzelona w lipcu 2014 roku przez prorosyjskich separatystów z dostarczonej przez Rosjan rakiety Buk. Zginęło niemal trzysta osób, w większości obywateli Holandii. Rosja odrzuca oskarżenia o swój współudział w tej katastrofie, choć wskazują na to wyniki śledztwa.



W czasie holenderskiego procesu rodzinom ofiar umożliwiono zabranie głosu. Podkreślali, jak bardzo zależy im na prawdzie o tragedii i ukaraniu winnych.





Wstrząsające słowa rodzin

„Mój brat Erik został znaleziony bez nóg, bez ubrania”

Oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią” – mówiła cytując rosyjską emigracyjną pisarkę Jelenę Gorochową Ria van der Steen, która straciła w tragedii bliskich.Kobieta opowiadała, jak przez lata stara się pogodzić ze stratą. „Jednocześnie wypełniają mnie uczucia nienawiści, zemsty, złości i strachu. Strachu, że nie będzie sprawiedliwości. Złości i rozczarowania, że odpowiedzialni za to, co się stało, nie przyznają się” – dodała.Vanessa Rizk, która straciła w katastrofie rodziców, cytowana przez Belsat zastanawiała się, co poczuliby ci, którzy popełnili to przestępstwo, gdyby znaleźli się na miejscu rodzin ofiar. „Jeśli staliby się ofiarą politycznego koszmaru, w którym ich kraj nawet nie brał udziału?” – pytała.Robbert van Heijningen, który stracił brata Erika oraz żonę brata Tinę wraz z synem ocenił, że „uderzenie w bezbronny cywilny samolot taką mocną rakietą jak Buk jestzgodnie z konwencją genewską”.„Mój brat Erik został znaleziony bez nóg, bez ubrania, rozerwany na małe kawałki. Dostaliśmy 8 lub 9 kręgów jego kręgosłupa. Wygląda na to, że w chwili śmierci on, Tina i syn Sacher byli już nieprzytomni, ale nie jestem tego pewien. Przelecieli kilka kilometrów samolotem, który już rozpadł się na trzy części. To, żeKilka razy musieliśmy się z nimi pożegnać, ponieważ otrzymaliśmy nowe fragmenty szczątków” – podkreślił.Peter van der Meer stracił 3 córki, 12-, 10- i 7-letnią. Mówiąc przed sądem wielokrotnie przerywał nie mogąc powstrzymać łez. „To były moje trzy wyjątkowe córki, z którymi razem śmialiśmy się, przytulaliśmy, graliśmy w hokeja i piłkę nożną, rozmawialiśmy, jeździliśmy na nartach, którym zaplatałem warkocze, które codziennie mnie zaskakiwały.– powiedział.Przed sądem chce wystąpić 90 osób, członków rodzin ofiar.Wyrok ma zostać ogłoszony za rok. Oskarżonymi są 3 obywatele Rosji i 1 Ukrainy. Wszyscy współpracowali z donieckimi separatystami, którzy dotąd mają wsparcie wojskowe Moskwy.