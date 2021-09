Zmiany podatkowo-składkowe. Ekspert: Korzystne dla podatników, przełożą się na wzrost PKB

Zmiany w pakiecie podatkowym będącym elementem Polskiego Ładu oznaczają, według wyliczeń rządu, 16,5 mld zł w kieszeniach Polaków. Blisko 90 proc. Polaków ma skorzystać na zmianach lub mają być one dla nich całkowicie neutralne. – To wpłynie na konsumpcję i wzrost PKB – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Premier: Prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT Pierwszy raz od parunastu lat podnosimy próg podatkowy z 85 tys. na 120 tys. zł. To instrument pudowy polskiej klasy średniej – oświadczył premier... zobacz więcej

– Te zmiany podatkowo-składkowe, polegające przede wszystkim na zwiększeniu progresji podatkowej zmierzają w kierunku przywrócenia fundamentalnej sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rozkład obciążeń podatkowych pomiędzy różne grupy społeczne – komentuje Bujak.



Ekspert wskazuje, że ten krok zbliży Polskę do standardów w najbardziej rozwiniętych krajach. – Polska jest wśród wszystkich gospodarek OECD krajem o najniższej progresji podatkowej, czyli krajem gdzie osoby relatywnie zamożne czy najbardziej zamożne mają relatywnie małe obciążenia podatkowe – podkreśla.





Podatnicy skorzystają

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

– Kształt tych rozwiązań sprawia, że większość podatników na nich skorzysta.. Będzie to czynnik, który będzie utrwalał ożywienie gospodarcze po pandemii – dowodzi główny ekonomista PKO BP.Bujak spodziewa się również korzystnych skutków podniesienia progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł. – To jeden z dwóch-trzech kluczowych elementów zwiększania progresji podatkowej. Ten konkretny element obniża obciążenia podatkowo-składkowe dla osób o relatywnie niskich dochodach i to oprócz tego krótkoterminowego efektu w postaci zwiększenia dochodów, a więc zapewne konsumpcji osób o niskich dochodach – ocenia.– To jest też czynnik pozytywny dla konkurencyjności polskiej gospodarki, ponieważ zmniejszenie obciążeń podatkowo-składkowych to jest zmniejszenie „klina podatkowego” w Polsce. To też działanie w kierunku obniżenia kosztów pracy, a przynajmniej przeciwdziałania wzrostowi kosztów pracy związanego z bardzo dobrą sytuacją na polskim rynku pracy – gdzie rosną płace, jest duży popyt na pracowników i jest niedobór rąk do pracy – zwraca uwagę ekspert.