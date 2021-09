Wiceprzewodniczący TS: Jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy, to my wstrzymamy składkę

– Jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy, to my wstrzymamy też w takim zakresie naszą składkę. Przecież my utrzymujemy Unię i tę ogromną ilość darmozjadów z ogromnymi funduszami urzędniczymi rozbudowanymi bez wyraźnej potrzeby w samej strukturze tej organizacji międzynarodowej – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Łukasz Andrzejewski na antenie Radia Maryja podkreślił, że Polska prezentuje inną wizję Europy niż Unią Europejska. – Mamy wizję Polski według prymasa Stefana Wyszyńskiego, a Europy według św. Jana Pawła II; i to trzeba mówić. Trzeba to mówić: mamy dalej idące prawa człowieka niż to, co robi Unia Europejska – ocenił.



Wiceprzewodniczący TS był też pytany o tzw. spór o praworządność, między Unią Europejską a Polską. Jego zdaniem wyzwanie stanowi dziś przywrócenie „właściwego porządku źródeł prawa i międzypaństwowego szacunku w ramach UE”.





Prymat i nienaruszalność konstytucji

Jak może zachować się Polska?

źródło: Radio Maryja, tysol.pl

– Jest problem, jak uporządkować poszczególne działania, jak ośmielić dzisiaj prezydenta, premiera i rząd, i stworzyć im zaplecze dla bardziej zdecydowanego, jednoznacznego reagowania na chęć zwasalizowania Polski – ocenił Andrzejewski cytowany przez portal tysol.pl.– Muszę przypomnieć, że przecież w innych państwach członkowskichzostały potwierdzone przez tamtejsze trybunały konstytucyjne i nie było takiego jazgotu i takiego hejtu międzynarodowego i wewnętrznego z tego tytułu – przekonywał.Andrzejewski podkreślił, że w Polsce obowiązuje prawo unijne, ale– Tymczasem organa Unii, poza traktatowymi, bardzo ogólnymi kompetencjami, przy pomocy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, realizując opinie Komisji Europejskiej i komisarzy, forsują szczegółowo treść tego, czym jest prawo europejskie, nie licząc się ani z polskim systemem prawa, ani z polską konstytucją – stwierdził Andrzejewski.– A jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy, to my wstrzymamy też w takim zakresie naszą składkę. Przecież my utrzymujemy Unię i tę ogromną ilość darmozjadów z ogromnymi funduszami urzędniczymi rozbudowany bez wyraźnej potrzeby w samej strukturze tej organizacji międzynarodowej – dodał.