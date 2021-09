Demaskujemy fake newsy na temat Polskiego Ładu

W środę rząd przyjął projekty kilku ustaw związanych z programem Polski Ład. Najbardziej odczuwalną ze zmian dla wszystkich Polaków ma być podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Jak informuje rząd, na nowych rozwiązaniach zyska niemal 18 milionów dorosłych obywateli. W przestrzeni publicznej nie brakuje jednak fake newsów.

Fake news: Polski Ład oznacza podniesienie podatków

Fake news: Na Polskim Ładzie zyskają tylko emeryci

Dzięki proponowanym przez rząd zmianom w portfelach Polaków ma zostać ok. 16,5 mld złotych rocznie. Wg Ministerstwa Finansów mniej fiskusowi odda niemal 18 milionów obywateli, a prawie 9 milionów w ogóle nie będzie płacić podatku PIT.Do tego Polski Ład, deklaruje rząd, nie wprowadzi chaosu w przepisach. Przewidzianych jest wiele uproszczeń – m.in. likwidacja degresywnej kwoty wolnej, jak również zwiększenie atrakcyjności i dostępności uproszczonych form opodatkowania dochodu, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i tzw. estońskiego CIT.

To nieprawda. Wg wyliczeń resortu finansów na reformie skorzysta ponad 8,2 mln osób, których głównym źródłem dochodów jest umowa o pracę. Zyskają oni na zmianach 12,3 mld zł.



Polski Ład ma skutkować także zwiększeniem dochodów ok. 90 proc. emerytów i rencistów. Aż 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci PIT. A pozostali będą płacić podatek jedynie od nadwyżki ponad 30 tys. zł.





Fake news: Samorządy stracą ok. 145 mld rocznie

Samorządy na koniec 2020 r., mimo epidemii COVID-19, zamknęły swoje budżety nadwyżką budżetową w kwocie 5,7 mld zł, a na rok 2021 szacuje się, że ich dochody z tytułu PIT i CIT będą wyższe łącznie o 7,3 mld zł od kwot planowanych przez samorządy.

Porównując lata 2015 i 2020 dochody jednostek samorządu terytorialnego z PIT i CIT wzrosły o odpowiednio o 17 mld zł (+44,6 proc.) i 4,2 mld zł (+60,1 proc.), a więc w sumie o 21,2 mld zł (+47 proc.). Tej sytuacji nie zmieniły nawet niższe wpływy z powodu COVID-19.



Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówił w środę, że Warszawa będzie tracić 1 mld 700 mln zł rocznie. Z informacji rządu wynika, że to nieprawda. Wg MF, jeśli obniżka podatków spowoduje mniejsze wpływy do budżetów miast, to strata jednostek samorządu terytorialnego częściowo zostanie zrekompensowana przez subwencję inwestycyjną. W ten sposób w kieszeniach Polaków ma zostać więcej środków, a dzięki subwencji samorządy będą mogły realizować inwestycje.



Z wyliczeń wynika też, że wdrożenie zapowiedzianych rozwiązań przyczyni się do wzrostu dochodów JST już w 2022 r. o 4,3 proc., w relacji do prognoz dochodów sporządzonych przez samorządy przed ogłoszeniem





Fake news: Wzrost składki zdrowotnej źle wpłynie na służbę zdrowia

Składka zdrowotna nie będzie uwzględniania w rozliczeniach podatkowych. Nie będzie jej można odliczać od podatku czy od dochodu. Odliczenie od podatku składki zdrowotnej, tak jak w Polsce wyglądało to do tej pory, nie występuje w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wszystkie pieniądze zebrane ze składek trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia.



Opodatkowanie będzie bardziej sprawiedliwe. Obecnie osoba prowadząca działalność gospodarczą i zarabiająca 30 tys. zł miesięcznie płaci taką samą składkę jak osoba zarabiająca ok. 5 tys. zł na umowie o pracę.





Fake news: Polscy przedsiębiorcy przeniosą się do Czech

Fake news: Polski Ład doprowadzi do likwidacji podatku liniowego

Opodatkowanie działalności gospodarczej będzie w Polsce nadal relatywnie niskie. Po reformie klina będzie ono na takim poziomie jak u naszych południowych sąsiadów.To nieprawda. Jedyne co się zmienia, to brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, które dotyczy wszystkich – podatku liniowego, skali, ryczałtu czy karty podatkowej. Składka zdrowotną dla osób rozliczających się liniowo wyniesie 4,9 proc.