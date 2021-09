Polski Ład. Jak zmieni się pakiet podatkowy? [PRZYKŁADY]

Zmiany w odliczaniu składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, wydłużenie terminów zapłaty składek zdrowotnych oraz minimalny podatek dochodowy dla firm, głównie zagranicznych, płacących w Polsce niski CIT to efekt konsultacji społecznych Polskiego Ładu. Koszt zmian na korzyść MŚP częściowo pokryje podatek od wielkich koncernów – przekazało Ministerstwo Finansów. – Polski Ład to największy od 20 lat krok w kierunku sprawiedliwego systemu podatkowego, takiego, który nie obciąża emerytów i rencistów, oraz w którym kwota wolna jest na europejskim poziomie – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Na Polskim Ładzie ma zyskać niemal 18 milionów osób płacących podatki. Prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT. Nie będą go płacić osoby najuboższe i 2/3 emerytów i rencistów. Kolejna grupa to osoby, dla których zmiana będzie neutralna. Czyli dla aż 90 procent osób płacących podatki nowe rozwiązania mają być korzystne lub neutralne. To ponad 23 mln osób. Wg wyliczeń ministerstwa w portfelach Polaków zostanie prawie 16,5 mld zł rocznie.



– Przez ostatnie tygodnie odbyliśmy dziesiątki spotkań z firmami różnej wielkości, z różnych branż oraz z ich zrzeszeniami, z Radą Biznesu i z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przeanalizowaliśmy ponad 200 pism. Efektem naszych spotkań i dwóch ostatnich miesięcy bardzo intensywnej pracy są zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu. Przede wszystkim dotyczą one obszarów najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców. Wsłuchaliśmy się w ich głos, starając się przy tym dbać o finanse państwa – zapewnił minister Kościński.



– Najważniejsze zmiany w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu dotyczą wysokości oskładkowania, terminów rozliczania ulg podatkowych i konstrukcji ulgi na powrót. W stosunku do pierwotnej propozycji, dla wielu przedsiębiorców składka zdrowotna zmniejszy się niemal o połowę. Wynikające z tego koszty częściowo pokryje postulowany przez MŚP podatek, który obciąży działające w Polsce wielkie koncerny. Został on skonstruowany na wzór rozwiązania, które od 2018 r. działa w USA – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski.





Składka zdrowotna: 4,9 proc. dla „liniowców”

Resort poinformował, że wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9 proc. od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. To, co się zmieni, to wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19 proc., ryczałt lub kartę podatkową.Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 r. wynosić będzie 4,9 proc. Przykładowo fryzjer z zarobkami 6 tys. zł zapłaci miesięcznie nie 443 zł składki, a jedynie 270 zł. Składka właściciela salonu kosmetycznego z zarobkami 12 tys. zł nie wyniesie 983 zł, tylko 535 zł. Franczyzobiorca dużej sieci handlowej z zarobkami 15 tys. zł, zapłaci miesięczną składkę nie 1253 zł, a 682 zł. Tak więc, przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacą prawie o połowę mniej niż to pierwotnie zakładano.

Składka dla „ryczałtowców”

Dla „ryczałtowców” składka zdrowotna ma być niska i bardzo prosta do zastosowania. Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.Składka zdrowotna zmniejszy się również dla osób rozliczających się kartą. Podstawą obliczenia 9 proc. składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. Składki od fryzjera, taksówkarza czy stolarza zmniejszą się wobec proponowanych w projekcie prawie o połowę - z około 500 do 270 zł. Oznacza to, że u podatników na karcie podatkowej składka zdrowotna będą niższe prawie o połowę.. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5-go, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10-go, a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20-go.Ministerstwo przekazało, że doprecyzowano warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, na przykład zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.Polski Ład wprowadzi kilkanaście nowych rozwiązań dla biznesu, w tym tak potrzebne firmom ulgi podatkowe. Już teraz ulgi B+R, ulga na innowacyjnego pracownika i ulga na robotyzację mogą być rozliczone w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Po konsultacjach, na tych korzystnych zasadach będzie można rozliczyć kolejne cztery ulgi. Okres rozliczenia ulg na ekspansję i ulgi na zabytki przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na terminal z 4 do 6, a ulgi na prototyp z 2 do 6.

Stawki w Estońskim CIT

Polski Ład przewiduje znaczne również uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u. Przesłany do konsultacji projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.– Ważną zmianą jest obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owcówi CIT-em z 25 do 20 proc. W toku konsultacji wiele firm zainteresowanych przejściem na system Estoński wnosiło o obniżenie stawki podatku również dla większych podatników. Zdecydowaliśmy się spełnić ten postulat. Od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze spółki estońskiej PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25 proc. Dla wszystkich, bez żadnych warunków. W ten sposób opodatkowanie będzie prawie o 1/3 niższe niż w przypadku dywidend wypłacanych przez zwykłych CIT-owców. Wysokość PIT i CIT w ich przypadku wynosi teraz 34,39 proc. – wyjaśnił Sarnowski.. W toku konsultacji społecznych wiele podmiotów i organizacji, między innymi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, proponowało zmniejszenie oskładkowania mniejszych firm i zrekompensowanie tego rozwiązaniami dedykowanymi największym korporacjom. Wiele organizacji apelowało też o działania, które sprawią, że duże koncerny będą płacić takie same podatki, jak każdy inny biznes działający w Polsce. Odpowiedzią MF na apele sektora MŚP będzie podatek od wielkich koncernów, wzorowany na rozwiązaniach, które sprawdziły się między innymi w USA, w Kanadzie, w Austrii i we Włoszech.Podatek nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT - nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki.Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1 proc. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4 proc. osiąganych przez firmy przychodów plus 10 proc. nadmiarowych płatności biernych.Podatkiem minimalnym może zostać objęte najwyżej kilka procent firm. Przede wszystkim największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce. Z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych. Będą bardziej konkurencyjne w porównaniu do tych, które w prowadzonej działalności korzystają z optymalizacji podatkowej.

Korzyści z Polskiego Ładu wg MF

Przykłady (pracownicy na etacie/emeryt):

Przykłady (osoby prowadzące działalność):

źródło: Ministerstwo Finansów, PAP

- Historyczna podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (europejski poziom) równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków- Wyższy próg podatkowy - z 85 tys. zł na 120 tys. zł. Liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę- Kolejne obniżenie stawek ryczałtu między innymi dla inżynierów, zawodów ITC, lekarzy- Dla ponad 23 mln Polaków zmiany w podatkach będą korzystne lub neutralne. To 90 proc. podatników- Na zmianach skorzysta niemal 18 mln Polaków- Prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT- Polski Ład to więcej pieniędzy w portfelach Polaków - niemal 16,5 mld zł rocznie- Zyskają emeryci i renciści. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90 proc. z nich. To ponad 8 mln osób. Aż 2/3 emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci PIT. A pozostali będą płacić podatek jedynie od nadwyżki 30 tys. zł- Kasjer zarabiający 3 tys. zł, zyska na reformie około 1 840 zł w ciągu roku- Pracownik fizyczny zarabiający 4 tys. zł, zyska ponad 1 360 zł w ciągu roku- Księgowa zarabiająca w firmie 5 tys. zł, zyska ponad 560 zł w ciągu roku- Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł zyska rocznie około 1 600 zł- Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto, gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł, czyli prawie 4 tys. zł rocznie. Małżeństwo będzie mogło też odliczyć od podatku ulgi na dwójkę dzieci, czyli 2,2 tys. zł- Kosmetyczka z dochodem 3 tys. zł, zaoszczędzi rocznie około 1,3 tys. zł- Ślusarz z dochodem 4 tys. zł, zaoszczędzi rocznie około 2 tys. zł- Mechanik z dochodem 5 tys. zł, zaoszczędzi rocznie około 1 tys. zł