220 strzelanin w ciągu ośmiu miesięcy, zginęło 35 osób. To kraj w Europie

W tym roku do końca sierpnia w wyniku strzelanin zginęło w Szwecji 35 osób, najwięcej w historii takich statystyk. Szwedzki minister spraw wewnętrznych zapowiedział w środę dodatkowe nakłady na walkę z przestępczością.

Dla porównania przez pierwszych osiem miesięcy 2020 roku odnotowano 30 ofiar śmiertelnych strzelanin. Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby krwawych konfliktów z użyciem broni.



Bieżący rok rozpoczął się mniejszą liczbą strzelanin i ofiar, jednak sytuacja dramatycznie pogorszyła się w okresie wakacyjnym. Najtragiczniejszy był sierpień, gdy zginęło 10 osób.



– Tegoroczne lato było pełne konfliktów i strzelanin. (...) Szczególnie region Sztokholmu charakteryzuje się dużym wzrostem. Jednocześnie wiele osób zostało skazanych i odsiaduje kary – oświadczył na zwołanej konferencji minister spraw zagranicznej Mikael Damberg.





Walki o przestępczą schedę

Pod koniec czerwca w Goeteborgu podczas interwencji od kulbyły wojskowy, uczestnik misji pokojowej w Mali. Podejrzanym o dokonanie zabójstwa jest 17-letni mężczyzna, wcześniej skazany za atak nożem i przestępstwa narkotykowe. W połowie lipca pod Sztokholmem postrzelonych zostało przypadkowo dwoje kilkuletnich dzieci.Wiosną tego roku wielu liderów działających w Szwecji gangów w wyniku złamania szyfru komunikatora Encrochat przez francuską i holenderską policję zostało aresztowanych. O schedę po nich zaczęli walczyć ich następcy, powodując spiralę przemocy.

Jak przekazał Damberg, w związku ze wzrostem zadań policji oraz zatrudnienia nowych pracowników, mundurowych oraz cywilnych, rząd przekaże urzędowi policji dodatkowe 500 mln koron (49 mln euro). Wcześniej, jak donosiły media budżet tej instytucji borykał się z deficytem, wynikającym dodatkowo z konieczności kontroli na granicach w związku z restrykcjami Covid-19. W Szwecji policjanci pełnią funkcję straży granicznej.





Zaostrzenie kar

W ostatnich miesiącach rząd Szwecji zapowiedział szereg inicjatyw ustawodawczych mających zaostrzyć kary za przestępstwa związane. Zaostrzone mają zostać kary dla młodocianych przestępców, którzy dziś, jeśli nie przekroczyli 21 lat, mogą liczyć na łagodne wyroki. Według Damberga równie ważne są działania socjalne w dzielnicach miast, w których dochodzi do strzelanin, a prewencja powinna rozpoczynać się w szkołach.W tym roku do końca sierpnia miało miejsce w SzwecjiW całym 2020 roku dokonano ich 366.Z opublikowanego pod koniec maja raportu Szwedzkiej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości wynika, że kraj ten odnotowuje strzelanin w Europie na milion mieszkańców. To także jedyne państwo na kontynencie, w którym wskaźnik ten rośnie od lat 2000.