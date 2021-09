Premier: Prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT [WIDEO]

Pierwszy raz od parunastu lat podnosimy próg podatkowy z 85 tys. na 120 tys. zł. To instrument budowy polskiej klasy średniej – oświadczył premier Mateusz Morawiecki przedstawiając zmiany w pakiecie podatkowym będącym elementem Polskiego Ładu. Powiedział, że dzięki zmianom prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT. – 16,5 mld zł zostaje w kieszeniach Polaków – powiedział premier dodając, że o wiele skuteczniej ściągane są dziś podatki od dużych korporacji.

Jak mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, na zmianach, których propozycje przyjęto, zyska ok. 18 mln Polaków, a ok. 90 proc. wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska, albo ta zmiana będzie dla nich neutralna.



Wskazał, że dziś podatki płaci się od kwoty 3 tys. zł, za wyjątkiem najmniej uposażonych, którzy płacą od 8 tys. zł. – Zmiana zasadnicza to poziom 30 tys. zł zarobków rocznie, od których będzie się płaciło w Polsce podatki – stwierdził.





Wyższy próg podatkowy

Podatkowy #PolskiŁad to też⤵️

✅ Podwyższenie #KwotaWolna od podatku do 30 tys. zł

✅ Podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł

✅ profity za wspólne rozliczanie się małżonków

✅ rozwiązania dla klasy średniej

✅ #EmeryturaBezPodatku

✅ #PodatkoweFairPlay pic.twitter.com/woFJHV4X6N — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 8, 2021

#wieszwiecej Polub nas

Przypomniał, że jednocześnie. To zasadniczy instrument budowy polskiej klasy średniej - stwierdził Morawiecki.– 9 mln Polaków, którzy pracują lub są emerytami przestaną płacić PIT. W ten sposób Polski Ład stanie się systemową zmianą, w wyniku której 16,5 mld zł zostanie w kieszeniach Polaków – podkreślił. – Celem Polskiego Ładu jest, aby nasz system podatkowy, finansowy był sprawiedliwy – podkreślił.Premier wyjaśnił, że Polski Ład to kontynuacja wcześniejszych zmian. – Od blisko 6 lat budujemy solidarny, sprawiedliwy system, który jednocześnie pozwala przeznaczać ogromną część środków na politykę społeczną – wyjaśnił. Dodał, że w finansowaniu Polskiego Ładu ma pomóc między innymi danina od dużych, przede wszystkim międzynarodowych korporacji. – Spodziewamy się około 2 mld zł – wskazał.

Mniej formalności

✅ Dla 90% podatników nowe rozwiązania #PolskiŁad są korzystne lub neutralne. Niemal 18 milionów obywateli zyska na programach Polskiego Ładu. pic.twitter.com/ovYzy1g82l — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 8, 2021

#wieszwiecej Polub nas

Rząd przyjął projekt przepisów zakładających możliwość budowy domów mieszkalnych do 70 metrów kwadratowych przy bardzo uproszczonych formalnościach, bez książki budowy i kierownika budowy – przekazał szef rządu. Jak wyjaśnił, rozpoczęcie budowy będzie wymagało jedynie zgłoszenia tam, gdzie istnieje plan zagospodarowania, a gdy go nie ma, potrzebna będzie 21-dniowa procedura uzyskania warunków zabudowy.– To nowy rozdział w historii polskiego budownictwa, napisany w duchu wolności, własności i prywatności – oświadczył Morawiecki. – Po to, żeby uwolnić energię Polaków, żeby Polacy rzeczywiście mogli szybko przystąpić do realizacji swoich marzeń – dodał.Morawiecki stwierdził również, że projekt został oprotestowany przez firmy deweloperskie. Jego zdaniem, „jeśli to nie jest na rękę wielkim firmom deweloperskim, to jest na rękę ludziom”.

Projekt dot. kredytu bez wkładu własnego

#wieszwiecej Polub nas

– Projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym jest prorodzinny i prodemograficzny, skierowany do m.in. osób, których nie stać na wkład własny – ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki informując o jego przyjęciu przez rząd. Dodał, że przepisy są ważne z punktu widzenia budowy klasy średniej.– Państwo zabezpiecza, czyli gwarantuje wkład własny dla małżeństwa, a w przypadku urodzenia drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci państwo zobowiązuje się spłacić do 100 tys. zł kapitału - wskazał szef rządu.

Ok. 2 mld zł z podatku od wielkich firm

źródło: TVP Info, PAP

– Spodziewane wpływy z planowanego podatku od wielkich korporacji to ok. 2 mld zł - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. – W kalkulacjach dotyczących daniny od korporacji międzynarodowych, dużych, bo to przede wszystkim ich dotyczy, spodziewamy się ok. 2 mld. Trudno tutaj bardzo dokładnie prognozować, ale to będą środki, które będą przeznaczone na inwestycje, a także na politykę społeczną prowadzoną przez nasz rząd – powiedział premier Mateusz Morawiecki.