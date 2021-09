Środa bardzo gorąca, ale jest haczyk [PROGNOZA]

W całym kraju środa będzie kolejnym dniem słonecznej i bezdeszczowej pogody, która utrzyma się do czwartku – przekazała Anna Woźniak, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocą wciąż będzie raczej chłodno.

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin w całym kraju będzie bez opadów, słonecznie i ciepło ze słabym wiatrem wiejącym od południa.



– Do końca dnia na południu kraju można spodziewać się bezchmurnego nieba. W pozostałych częściach kraju będzie zachmurzenie małe. Jedynie na północy miejscowo może być zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie dzisiaj od 19 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych. Tylko na Wybrzeżu okresowo może przejść w umiarkowany i wiejący z zachodu – powiedziała Woźniak.



Najbliższa noc zapowiada się bezchmurnie lub z niewielkimi zachmurzeniami. Lokalnie mogą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do trzystu metrów. Wciąż będzie raczej chłodno. Temperatura minimalna to od 6 stopni na krańcach wschodnich i podgórskich do 13 na zachodzie kraju. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą 15 stopni. Wiatr nadal słaby, będzie wiał z kierunków południowych.

