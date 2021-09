Tajwańczycy dziękują Polakom. „Eksponują nasze produkty w sklepach”

Polska przekazała Tajwanowi 400 tysięcy dawek preparatu Astra Zeneca przeciwko COVID-19. „Ich przekazanie ukazuje demokratyczną solidarność naszych krajów” – zaznaczyła prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. W ramach wdzięczności, obywatele kraju eksponują w sklepach polskie produkty branży spożywczej.

Nicola Smith, azjatycka korespondentka „The Telegraph”, opublikowała zdjęcie ekspozycji polskiego produktu w hipermarkecie w Tajpej, stolicy Tajwanu.



„Dziękuję Polsce za zapewnienie Tajwanowi 400 000 dawek szczepionki na COVID-19. Wasza darowizna odzwierciedla demokratyczną solidarność podzielaną przez nasze kraje i narody w obliczu wspólnych wyzwań” – napisała na Twitterze prezydent Tsai Ing-wen.



Swój wpis zilustrowała zdjęciem z lotniska, na którym wylądowały preparaty, i słowem „Dziękuję” napisanym dużą czcionką po polsku.

Thank you to #Poland for providing #Taiwan with 400,000 COVID-19 vaccine doses. Your donation reflects the democratic solidarity shared by our countries & peoples in the face of common challenges. pic.twitter.com/euqxPrIygo — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) September 5, 2021

„W niedzielę rano na lotnisku w Taoyuan na północy Tajwanu wylądował samolot z Wiednia ze szczepionkami przeciw Covid-19 podarowanymi przez Polskę” – podała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna (CNA). Tym samym Polska stała się trzecim największym darczyńcą szczepionek dla Tajwanu, po Japonii i USA.



Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił na antenie Programu 3. Polskiego Radia, że Polska ma zabezpieczoną odpowiednią liczbę szczepionek przeciwko COVID-19. Dlatego rząd zdecydował o odsprzedaży lub przekazaniu części dawek do innych krajów.



Michał Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień, podkreślił, że szczepionki z Polski trafiają do państw na całym świecie. – W tej chwili już takie dostawy trafiły do Hiszpanii, Portugalii, na Ukrainę, do Norwegii, do Australii, Wietnamu i na Tajwan – zaznaczył.

