Papież przyjmie w sobotę szefa Rady Europejskiej

Papież Franciszek przyjmie w sobotę na audiencji przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela – ogłosił Watykan. Do spotkania dojdzie w przeddzień podróży papieża na Węgry i na Słowację.

To będzie kolejne spotkanie Franciszka z przedstawicielem władz Unii Europejskiej. W minionych miesiącach przyjął on przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i szefa Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego.



W Europie Środkowej papież będzie od niedzieli do środy 15 września.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas