Problem Platformy, chodzi o wynik Hołowni. Nowy sondaż

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałaby je Zjednoczona Prawica – tak wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez Research Partner na panelu Ariadna. Uczestnikom badania zadano też pytanie, co zrobi teraz Jarosław Gowin i z jaką partią może wejść w koalicję.

Nowy sondaż. Jakie poparcie dla partii?

Z badania wynika, że niezmiennie na pozycji lidera znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcieTaki wynik oznacza nieznaczny spadek (o 0,3 pkt. proc.) w porównaniu do badania na panelu sprzed miesiąca.Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą popiera 22 proc. badanych. To praktycznie taki sam wynik, co w poprzednim badaniu.Wzrost poparcianotuje z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni. Na partię byłego prezentera TVN głosować chce 17,9 proc. badanych.Kolejne miejsce przypada Konfederacji, którą wskazało 8,5 proc. Oznacza to wzrost poparcia tej formacji o 1,6 pkt. proc. Lekko skoczyło też Lewicy, która ma obecnie poparcie na poziomie 7,2 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc.).

Pozostałe partie znalazłyby się poza parlamentem. Z badania wynika, że na Kukiz’15 wskazało 1,6 proc. badanych, na PSL 0,8 proc., zaś na Porozumienie 0,4 proc.



Ponad 10 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos.





Co zrobi teraz Gowin?

źródło: Research Partner, wpolityce.pl

Uczestników badania zapytano też, co może zrobić teraz Jarosław Gowin. Na takie pytanie aż 48 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi. 37 proc. uważa, że Porozumienie dołączy do innego ugrupowania politycznego, aNajwięcej respondentów jest zdania, że Porozumienie Jarosława Gowina wejdzie w koalicję z PSL – Koalicją Polską. 16 proc. jest zdania, że Porozumienie zwiąże się z Koalicją Obywatelską, a 13 proc. wskazało na Polskę 2050 Szymona Hołowni.Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-6 września na próbie 1077 osób.