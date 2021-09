Spotkanie Duda – Biden? „Fascynujący wysyp nieprawdziwych informacji"

Jeszcze w tym miesiącu prezydent Andrzej Duda ma lecieć do Nowego Jorku. Jeden z dziennikarzy sympatyzujących z opozycją przekazał, że przed wizytą Kancelaria Prezydenta „usilnie zabiega” o spotkanie z Joem Bidenem. „Moje źródła w Kancelarii i dyplomacji jednoznacznie twierdzą, że nie ma zabiegów o takie spotkanie” – odpowiedział mu reporter Polskiego Radia. „Fascynujący wysyp nieprawdziwych informacji ws. stosunków PL–USA” – dodał były dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP.

We wrześniu w USA planowana jest sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziennikarz RMF FM poinformował, że na to wydarzenie wybiera się m.in. Andrzej Duda, a jego współpracownicy „usilnie zabiegają” o spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.



„Fascynujący jakoś jest ten wysyp nieprawdziwych informacji dotyczących stosunków polsko-amerykańskich. Ciekawe, czy jest jakiś jeden człowiek w Waszyngtonie, który łazi i to wszystko opowiada, czy to raczej jakiś niespełniony kreator polityki z kraju” – skomentował na Twitterze Marcin Kędryna, dziennikarz i urzędnik, a od kwietnia 2019 r. do grudnia 2020 r. dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP.



„Z moich informacji wynika, że z tego tweeta prawdziwe jest tylko drugie zdanie” – dodał z kolei Karol Darmoros z Polskiego Radia potwierdzając, że prezydent Andrzej Duda może się pojawić w USA w drugiej połowie września.



„Moje źródła w Kancelarii Prezydenta i polskiej dyplomacji jednoznacznie twierdzą, że nie ma zabiegów o spotkanie prezydentów RP i USA. »Rozmowa z Bidenem może dotyczyć tylko jednego: Nord Stream 2. Czas zdjęć dla zdjęć się skończył« – słyszę w Pałacu Prezydenckim” – napisał Darmoros.



Do sprawy odniósł się również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch.



„Panie Redaktorze Żuchowski, czy przed opublikowaniem tego 'newsa' próbował Pan - zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej - potwierdzić go u źródła? Mnie Pan nie pytał" – zaznaczył.

Panie Redaktorze @p_zuchowski , czy przed opublikowaniem tego 'newsa' próbował Pan - zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej - potwierdzić go u źródła?



