Analityk: Polityka fiskalna krajów Europy Środkowej powinna być wzorem dla Francji

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wprowadziły politykę fiskalną mającą na celu wzmocnienie przedsiębiorców, zmniejszenie bezrobocia i uniknięcie emigracji młodych; te pomysły zasługują na wdrożenie we Francji – pisze na łamach miesięcznika „Wszystko Co Najważniejsze” francuski prawnik i analityk Alexandre Massaux.

Drastyczny spadek produkcji wina we Francji Produkcja wina spadnie w tym roku do 33,3 mln hektolitrów, czyli o 29 proc. rdr – wynika z najnowszych prognoz ministerstwa rolnictwa. Będzie to... zobacz więcej

„Poziom opodatkowania w Europie Środkowej jest często zdecydowanie niższy niż w Europie Zachodniej” – pisze Massaux. „Podatek CIT w Polsce i Czechach wynosi 19 proc., na Węgrzech jedynie 9 proc., we Francji – 28 proc.” – zaznacza.



„Na Węgrzech i w Czechach obowiązuje liniowy podatek dochodowy. W Czechach maksymalna stawka PIT (wraz z dodatkowym podatkiem solidarnościowym obowiązującym najwięcej zarabiających) to 23 proc., za to we Francji aż 66,2 proc.” – wylicza Massaux.





Statystki bezrobocia

„Taka polityka podatkowa sprzyja zwiększeniu zatrudnienia, co pokazują statystyki bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi” – ocenia francuski analityk. Przypomina, że