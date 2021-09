Wiceminister dementuje doniesienia dziennikarza o „pułkowniku KGB”

Dziennikarz Radia ZET skrytykował doniesienia o tym, że pułkownik białoruskiego KGB dostał polską wizę. „Ani pułkownik, ani KGB, ani wiza polska” – odpowiedział mu w sieci wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że na Forum Ekonomicznym w Karpaczu jest obecny pracownik białoruskiego KGB. Jeden z dziennikarzy stwierdził, że jest to Jurij Woskriesienskij, który zajmuje się „pracą” z więźniami politycznymi polegającą na „zmuszaniu ich, by przyznali się do winy”.



Sprawa wywołała spore zamieszanie. W Forum ma bowiem brać udział ok. 3 tys. osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu i goście z zagranicy.



„Pułkownik białoruskiego KGB na forum w Karpaczu, jest doskonałym świadectwem przenikania służb tego kraju do Polski. Mówi o tym, że polscy politycy chcą budować mosty z białoruską władzą… tylko jak on dostał polską wizę? Ilu takich pułkowników KGB dostaje wizy?” – zapytał w sieci Jacek Czarnecki z Radia ZET.



„Ani pułkownik, ani KGB, ani wiza polska” – skomentował jego wpis Maciej Wąsik. „Poza tym Jacek Czarnecki to bardzo dobry dziennikarz” – zażartował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.



Jak poinformował wcześniej w sieci korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz, Woskriesienskij wjechał do Polski na wizie Schengen wystawionej przez Hiszpanię.

