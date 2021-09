Rosyjski minister zginął podczas ćwiczeń wojskowych [WIDEO]

Jewgienij Ziniczew, minister obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zginął podczas ćwiczeń rosyjskiej armii w Norylsku.

O śmierci Ziniczewa poinformowano w komunikacie ministerstwa sytuacji nadzwyczajnych (tzw. EMERCOM), którym polityk zarządzał od 2018 r.



„Z przykrością informujemy, że szef Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Jewgienij Ziniczew zginął na służbie, podczas międzyresortowych ćwiczeń w Norylsku mających na celu ochronę strefy arktycznej przed sytuacjami wyjątkowymi" – napisano w komunikacie.



Według EMERCOM Ziniczew zginął, próbując uratować topiącego się mężczyznę. Media podają, że obaj zginęli w trakcie transportu helikopterem do szpitala. Minister miał 55 lat.

źródło: bbc, rg.ru

Minister znajdował się na krawędzi urwiska z kamerzystą, który poślizgnął się i wpadł do wody; zanim ktokolwiek się zorientował, co się stało, Ziniczew skoczył do wody za mężczyzną, który po upadku rozbił się o skały – przekazała szefowa prokremlowskiej telewizji Russia Today Margarita Simonian.W przeddzień wypadku Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło rozpoczęcie eksperymentalnych ćwiczeń badawczych w strefie arktycznej. Ćwiczenia, o których informowano, mają na celu wypracowanie scenariuszy eliminacji sytuacji awaryjnych na wodzie i lądzie.To pierwsza śmierć urzędującego ministra rządu federalnego w Rosji. W latach 1987-91 Ziniczew służył w KGB ZSRR, a następnie w rosyjskich agencjach bezpieczeństwa. W 2014 r. Ziniczew został zastępcą szefa Służby Antyterrorystycznej FSB Rosji, a w 2015 r. został szefem wydziału FSB w obwodzie kaliningradzkim.W 2016 r. Ziniczew przez kilka miesięcy pełnił funkcję tymczasowego szefa obwodu kaliningradzkiego, a następnie został wicedyrektorem FSB.