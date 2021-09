Internauci piszą o „samozaoraniu” TVN. Wiceminister apeluje o przeczytanie ich artykułu

Stacja TVN przerwała nadawanie konferencji Zbigniewa Ziobry, bo ich zdaniem polityk kłamał. – Polecam dokształcenie wydawców w TVN24 – komentuje Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości zaznacza, że dziennikarze ocenzurowali Ziobrę, cytując tekst swojego portalu o wybieraniu sędziów w Niemczech i Hiszpanii; ten tekst dokładnie potwierdza słowa ministra. – To pokazuje hipokryzję stacji – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Kaleta.

Komisja Europejska zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę dziennych kar w związku z sytuacją wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



Do sprawy odniósł się minister Zbigniew Ziobro. Wyjaśniał, że w Niemczech sędziów mogą wybierać politycy, a w Polsce nie może ich wybierać nawet KRS złożony z większości sędziów.



– W Hiszpanii Kortezy, czyli odpowiednik polskiego Sejmu, wybierają spośród sędziów zgłoszonych przez innych sędziów i tak jak w Polsce musi być podpisanych co najmniej 25 sędziów. (…) Jak wiemy, ten model hiszpański nie budzi żadnych wątpliwości KE i TSUE – wskazał szef resortu sprawiedliwości.



Chociaż stacja TVN24 relacjonowała konferencję Ziobry, nagle transmisję przerwano i tłumaczono, że analogie nie są trafione, a minister podaje przykłady państw bez kontekstu praktyki ustrojowej.



– W ostatnich tygodniach widzieliśmy, że stacja TVN próbowała przedstawiać się jako ostoja rzetelności, demokracji i promowali się hasłem: „Twoim prawem jest wiedzieć”. Teraz znów okazuje się, że widzowie TVN jednak nie mają prawa wiedzieć – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Sebastian Kaleta.



– Zbigniew Ziobro mówił o tym, że Niemcom czy Hiszpanom Bruksela powinna stawiać znacznie ostrzejsze zarzuty niż Polsce, bo tam politycy mają podobny bądź o wiele większy wpływ na powoływanie sędziów, a to jest istotą sporu Polski z Unią Europejską. Za te słowa został ocenzurowany – dodaje wiceminister MS.

Dziękuję za potwierdzenie dzisiejszych słów @ZiobroPL o tym, że kto jest sędzią w Niemczech decydują wyłącznie politycy lub wskazane przez nich osoby.



Polecam dokształcenie wydawców w @tvn24, bo dochodzą mnie słuchy, że ocenzurowali dziś te fakty https://t.co/1ux9uA1mKf pic.twitter.com/08Ps2insXA — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) September 7, 2021

Kaleta ocenia, że „być może wydawcy TVN nie są przygotowani do pełnienia takich ról”.



– Dziennikarze stacji cytowali teksty swoich portali, takich jak konkret24.tvn24.pl, a te teksty również potwierdzają to, o czym wczoraj mówił minister Zbigniew Ziobro – przekonuje przedstawiciel rządu.





„TVN cenzuruje merytoryczne argumenty”

To już trzeba być stacją TVN…najpierw przerywają i cenzurują konferencje min. @ZiobroPL i @sjkaleta, a później wrzucają tekst, który potwierdza słowa ministra Ziobro. Samozaoranie level Wiertnicza. pic.twitter.com/aLTjJxQi9s — Katarzyna Stróżyk (@Katarzyna_str) September 8, 2021

W rozmowie z portalem tvp.info wiceminister zaznacza, że cała sytuacja, „oprócz nieakceptowalnego tła cenzorskiego, ma także tło jeszcze bardziej kuriozalne i groteskowe”.– W TVN ocenzurowano słowa ministra i twierdzono, że mówi on nieprawdę, a ich inne serwisy potwierdzają to, co mówił Zbigniew Ziobro.która cenzuruje wystąpienia, na których padają merytoryczne argumenty. Wyłączono widzom wystąpienie, by przekazać nieprawdziwą informację. Z drugiej strony widać, jak silne argumenty prawne ma w sporze z Brukselą polski rząd – uważa Kaleta.Zobacz także: KE chce nałożenia kar finansowych na Polskę Polityk podkreśla, że jest to dowód, iż „cała operacja przeciwko Polsce nie ma nic wspólnego z praworządnością czy prawem, tylko jest operacją polityczną, obliczoną na szantaż Polaków”.– Działają tak, żebyśmy zrezygnowali z części własnej suwerenności…– zaznacza.

KE atakuje Polskę, Tusk akurat w Brukseli

I znów widzę, że popularny jest na TT tekst, który potwierdza… słowa ZZ. Niemcy mają bardziej upolityczniony system. A Hiszpania? Manipulacja, którą wyjaśniłem niżej��

Licznie, że nikt tego nie przeczyta.

https://t.co/eZUnqjbfjF https://t.co/mgMX0EAI8s — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) September 7, 2021

„Gdzie jest Donald Tusk” – pytają w ostatnich dniach internauci śledzący polską politykę. Rąbka tajemnicy uchylił tu jeden z europosłów PO, który przyznał, żeWówczas pojawiły się więc pytania, czy nagła ofensywa Komisji Europejskiej ma coś wspólnego z wizytą Tuska na unijnych salonach.Ostatnio apelowała też o to jego bliska współpracownica Elżbieta Bieńkowska. To strategia Platformy. Nie mogą wygrać wyborów, więc taktyka „ulica i zagranica” sięga apogeum – komentuje Sebastian Kaleta.– Natomiast faktycznie, Donald Tusk wrócił do polskiej polityki akurat w momencie, gdy znacząco przyspieszyła agresja KE oraz przyspieszyły procesy mające spowodować zablokowanie środków unijnych dla Polski – dodaje.Zobacz także: Jaki: W Niemczech sędziowie nie mają nic do gadania Wiceminister przypomina, że politycy Solidarnej Polski wskazywali, iż jeśli pozbędziemy się weta budżetowego, „będziemy zagrożeni bezprawnym, cynicznym i bezwzględnym atakiem organów europejskich”. Gdy tak się dzieje, Kaleta apeluje, by bronić polskiej suwerenności.– A postawy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej Polacy ocenią w wyborach – stwierdza.

Kaleta: Hiszpanie i Niemcy nie są atakowani

Mam nadzieję, że widzowie TVN szczegółowo uzyskają te informacje równiez z anten. Dziwi mnie, że doszło do cenzury konferencji, a zaproszona do komentowania pani wygłaszała niskich lotów komentarze czym ośmieszyła się swoją ignorancją na antenie. — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) September 7, 2021

Polski rząd od lat pokazuje, że rozwiązania prawne stosowane w innych państwach UE są uznawane i pochwalane. Gdy podobne przepisy wprowadza się w Warszawie, Unia Europejska ma zastrzeżenia.– My mówimy, jakie są fakty. One powinny mieć znaczenie na przykład w sądzie; ale ten cały spór pokazuje, że tu nie ma dyskusji o faktach.– uważa Sebastian Kaleta.Polityk Solidarnej Polski mówi w rozmowie z portalem tvp.info, że „każdy obywatel, który chce wyrobić sobie zdanie na temat tej sprawy, chyba zrozumie absurd tej sytuacji”.Zobacz także: Tusk straszy ws. KPO. Buda i Komisja Europejska: Środki nie zostały zablokowane – W Polsce mamy system jak w Hiszpanii, aTymczasem tylko my jesteśmy atakowani. Coś jest nie tak – uważa.Przekonuje, że Polacy i międzynarodowa opinia publiczna powinni mieć pełną wiedzą o faktycznym stanie rzeczy. A ten stan jest – jego zdaniem – taki, że jesteśmy zastraszani przez Komisję Europejską.– Urzędnicy robią to po to, aby zdobyć nowe kompetencje i spowodować chaos wewnętrzny w Polsce.bo słuchają jej wszystkich poleceń i wykonują je bez zająknięcia – podkreśla.

KE nie akceptuje Izby Dyscyplinarnej SN

.@ZiobroPL: Dzisiejsza decyzja zakomunikowana przez jednego z komisarzy jest kolejnym przejawem agresji Komisji Europejskiej wobec Polski, próbą ograniczenia naszej suwerenności i zamachu na polski porządek prawny #wieszwięcej pic.twitter.com/m0MzX8lyo0 — tvp.info ���� (@tvp_info) September 7, 2021

źródło: Portal tvp.info

Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE ows. środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.Podczas wtorkowej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro przekonywał, że KE doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma prawa ingerować w sprawy ustrojowego organizowania sądownictwa przez kraje UE.Zobacz także: Hiszpański europoseł staje w obronie Polski i Węgier. „Nieustanny szantaż ideologiczny” – Wynika to nie tylko wprost z litery traktatów unijnych, ale wynika to też z orzeczeń trybunałów konstytucyjnych wielu krajów UE. Przypomnę orzeczenia nie tylko polskiego TK, ale też niemieckiego, czy całkiem niedawno rumuńskiego – powiedział Ziobro.Więcej o tej sprawie TUTAJ.